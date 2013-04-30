金砖国家：4月29日股汇市收盘纵览

路透4月30日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月29日(周一)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收报1,027.42点。

中国股市：逢五一假期休市。

香港股市：香港股市恒生指数周一小幅收高，零售商思捷环球 强势上涨，抵销了中资大宗商品股的颓势。此前企业财报令人失望打压经济复苏期望。恒生指数 收高0.2%至22,580.8点。恒生国企指数 收高0.5%。

中国汇市：逢五一假期休市。

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印度股市：收在一个月高位附近，该国最大的消费品厂商Hindustan Unilever 和最大的两轮车厂商Hero MotoCorp引领涨势，之前这两家公司公布获利超过市场预期。指标BSE指数 收升0.52%，或100.78点，报19,387.50点，逼近周四所及一个月高点19,406.85。NSE指数 收升0.56%或32.65点，收报5,904.10点。

印度汇市：卢比兑美元在清淡市况中走强，亚洲地区股市和货币上扬提供支撑。交易商仍寄望印度央行5月3日会宣布降息25个基点。卢比兑美元 收报54.23/24，盘中交投于54.21-54.3850，周五收盘价报54.3750/3850。 ========================================================================================

俄罗斯股市：指标RTS指数 收报1,387.540点。MSCI明晟俄罗斯指数 收高0.48%至746.87点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 升1.05%，报30.9270卢布，卢布兑欧元 升0.57%，至40.5000卢布。 ========================================================================================

巴西股市：持坚，因石油企业Petrobras公布第一季财报优于预期，股价跃升逾5%。圣保罗交易所Bovespa指数 升1.17%至54,887.25点。

巴西汇市：拉美货币大多上涨，因意大利成功组建联合政府，结束了长达两个月的政治不确定性。政局不稳曾抑制投资者风险胃纳。但雷亚尔兑美元 连升三天后动能消退，回落0.1%，徘徊在2雷亚尔附近。雷亚尔兑美元收报2.0075。

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南非股市：南非股市收低，因AngloGold Ashanti 等金矿股持续回落，令大盘承压。兰特兑美元上涨，亦令金矿股承压。约翰内斯堡Top-40绩优股指数 收低0.18%，报34,363.90点。综合指数 收低0.15%，至39,025.64点。