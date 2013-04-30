金砖国家：4月29日股汇市收盘纵览

中国企业：建银投资将继续收购海外龙头企业，助推国内技术进步
路透上海4月11日 - 中国主权财富管理企业中国投资公司旗下中国建银投资有限公司高层周二表示，未来将继续收购海外龙头企业，将先进关键技术引入中国，重塑相关产业链，助推国内企业的技术进步和技术发展。
路透4月30日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月29日(周一)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收报1,027.42点。
中国股市：逢五一假期休市。
香港股市：香港股市恒生指数周一小幅收高，零售商思捷环球 强势上涨，抵销了中资大宗商品股的颓势。此前企业财报令人失望打压经济复苏期望。恒生指数 收高0.2%至22,580.8点。恒生国企指数 收高0.5%。
中国汇市：逢五一假期休市。
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印度股市：收在一个月高位附近，该国最大的消费品厂商Hindustan Unilever 和最大的两轮车厂商Hero MotoCorp引领涨势，之前这两家公司公布获利超过市场预期。指标BSE指数 收升0.52%，或100.78点，报19,387.50点，逼近周四所及一个月高点19,406.85。NSE指数 收升0.56%或32.65点，收报5,904.10点。
印度汇市：卢比兑美元在清淡市况中走强，亚洲地区股市和货币上扬提供支撑。交易商仍寄望印度央行5月3日会宣布降息25个基点。卢比兑美元 收报54.23/24，盘中交投于54.21-54.3850，周五收盘价报54.3750/3850。 ========================================================================================
俄罗斯股市：指标RTS指数 收报1,387.540点。MSCI明晟俄罗斯指数 收高0.48%至746.87点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 升1.05%，报30.9270卢布，卢布兑欧元 升0.57%，至40.5000卢布。 ========================================================================================
巴西股市：持坚，因石油企业Petrobras公布第一季财报优于预期，股价跃升逾5%。圣保罗交易所Bovespa指数 升1.17%至54,887.25点。
巴西汇市：拉美货币大多上涨，因意大利成功组建联合政府，结束了长达两个月的政治不确定性。政局不稳曾抑制投资者风险胃纳。但雷亚尔兑美元 连升三天后动能消退，回落0.1%，徘徊在2雷亚尔附近。雷亚尔兑美元收报2.0075。
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南非股市：南非股市收低，因AngloGold Ashanti 等金矿股持续回落，令大盘承压。兰特兑美元上涨，亦令金矿股承压。约翰内斯堡Top-40绩优股指数 收低0.18%，报34,363.90点。综合指数 收低0.15%，至39,025.64点。
南非汇市：南非兰特兑美元盘中一度窜升至8.9428,为4月15日来最高。1541GMT，兰特兑美元 日内上涨1.34%，报8.9778%。 (完) (编译 梁睿雪; 审校 李爽)
路透上海4月11日 - 中国主权财富管理企业中国投资公司旗下中国建银投资有限公司高层周二表示，未来将继续收购海外龙头企业，将先进关键技术引入中国，重塑相关产业链，助推国内企业的技术进步和技术发展。
路透上海4月11日 - 中国内蒙古霍林河煤业集团周二公告称，因企业融资未能及时完成的客观原因存在，其发行的债券“11霍煤债01”、“11霍煤债02”原定于2017年4月12日的本金分期兑付，将延期至2018年4月12日进行。
(内文“金融”栏目下港交所计划“7月初”推出黄金合约有误，应为“6月或7月”) 以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：