港报社评：排除干扰才能聚焦经济民生--文汇报4月30日

中共中央政治局常委、全国人大常委会委员长张德江日前强调，当前香港的首要任务是发展经济，只有经济不断发展才能不断改善民生，否则其他一切都是空谈。实际上，香港社会大事小事都用泛政治化的方式和态度处理，严重拖累了经济发展，香港只有排除泛政治化的干扰才能聚焦经济民生。

近几年来，泛政治化已成为发展经济和改善民生的严重瓶颈。许多利港利民的经济民生措施，都因用泛政治化的方式和态度处理而一再延误。如港珠澳大桥、新界东北发展计划、高铁香港段、西九龙文化中心等项目，都因泛政治化的争拗错过发展良机。

香港竞争优势弱化，经济便会出现问题，随之引发更多民生问题，继而加剧社会深层次矛盾，泛政治化又阻碍香港发展经济，彼此之间形成恶性循环。张德江的讲话表明，中央期待香港巩固优势，期待香港集中精力把握机遇发展经济，期待香港化解困扰社会的各种深层次矛盾。只有排除泛政治化干扰才能聚焦经济民生，才能巩固和发挥香港的优势。归根到底，发展是硬道理，发展经济是香港当前首要任务。

无论民调或舆论表达出来的声音，都印证港人担心泛政治化会令香港经济边缘化。张德江的讲话，在实质意义上显示中央对香港前景存在忧虑，而香港市民对此是颇为认同的，中央忧港人所忧。张德江指出，未来三年是走出经济危机的关键期，谁能在三年内找到新的优势至为重要。香港要在未来三年的关键期，切实把握机遇，争创新优势，实现新发展，就必须排除泛政治化的干扰。 (A04)