港报社评：一手楼新例速释疑，减楼市折腾--经济日报4月30日

中国企业：建银投资将继续收购海外龙头企业，助推国内技术进步
路透上海4月11日 - 中国主权财富管理企业中国投资公司旗下中国建银投资有限公司高层周二表示，未来将继续收购海外龙头企业，将先进关键技术引入中国，重塑相关产业链，助推国内企业的技术进步和技术发展。
加强规管一手楼销售的新例昨生效，原意是保障准买家，惟新例下大部分新盘均封盘，冰封市场。主因是新例刑责不轻，条文却欠清晰，发展商、代理及传媒均忧误堕法网。港府须速释疑，缩短供应真空期，莫把好事办坏。
立法原意虽好，惟昨天正式实施时却现明显副作用，60多个楼盘均封盘中仅1个楼盘可推售。新例只是列明加强规管的法律框架，执行上仍有不少细节尚待厘清。且影响所及，除发展商有疑虑，就连地产代理、传媒亦忧误踩陷阱，在发布信息上亦大受掣肘，反碍正常买卖与信息流通。
因此，负责落实新例的一手住宅物业销售监管局，应更积极地与各持份者沟通，尽快释疑，其中较重要的至少有以下两方面。
其一，现时发展商推新盘遇上的一大关卡，是如何配合新例修改售楼书。虽有个别发展商赶制新楼书，惟却一再被当局指不合格，要不断修改，其他发展商怕麻烦，更索性按兵不动。当局应制定更清晰的售楼书指引，甚至制作售楼书范本，让发展商有可依的蓝本。
其二，在新例下，若涉误导及失实将要负刑责，惟执法界线并不清晰，地产商、代理及传媒均忧因无心之失犯法。销监局可在新例实施初期设缓冲期，弹性执法，协助各持份者尽快适应，除严重违例外，暂应以提醒、警告为主，而非即时雷厉风行检控。
只有尽快厘清各种疑问，才能更稳妥落实新例，保障准买家，否则一手楼供应真空期若愈拖愈长，反不利楼市健康发展。 (A09)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
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