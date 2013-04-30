港报社评：一手楼新例速释疑，减楼市折腾--经济日报4月30日

加强规管一手楼销售的新例昨生效，原意是保障准买家，惟新例下大部分新盘均封盘，冰封市场。主因是新例刑责不轻，条文却欠清晰，发展商、代理及传媒均忧误堕法网。港府须速释疑，缩短供应真空期，莫把好事办坏。

立法原意虽好，惟昨天正式实施时却现明显副作用，60多个楼盘均封盘中仅1个楼盘可推售。新例只是列明加强规管的法律框架，执行上仍有不少细节尚待厘清。且影响所及，除发展商有疑虑，就连地产代理、传媒亦忧误踩陷阱，在发布信息上亦大受掣肘，反碍正常买卖与信息流通。

因此，负责落实新例的一手住宅物业销售监管局，应更积极地与各持份者沟通，尽快释疑，其中较重要的至少有以下两方面。

其一，现时发展商推新盘遇上的一大关卡，是如何配合新例修改售楼书。虽有个别发展商赶制新楼书，惟却一再被当局指不合格，要不断修改，其他发展商怕麻烦，更索性按兵不动。当局应制定更清晰的售楼书指引，甚至制作售楼书范本，让发展商有可依的蓝本。

其二，在新例下，若涉误导及失实将要负刑责，惟执法界线并不清晰，地产商、代理及传媒均忧因无心之失犯法。销监局可在新例实施初期设缓冲期，弹性执法，协助各持份者尽快适应，除严重违例外，暂应以提醒、警告为主，而非即时雷厉风行检控。

只有尽快厘清各种疑问，才能更稳妥落实新例，保障准买家，否则一手楼供应真空期若愈拖愈长，反不利楼市健康发展。 (A09)