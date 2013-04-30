港报社评：安倍访俄制中，东亚难以安宁--信报4月30日

中国企业：建银投资将继续收购海外龙头企业，助推国内技术进步
路透上海4月11日 - 中国主权财富管理企业中国投资公司旗下中国建银投资有限公司高层周二表示，未来将继续收购海外龙头企业，将先进关键技术引入中国，重塑相关产业链，助推国内企业的技术进步和技术发展。
日本首相安倍晋三访问俄罗斯，并带同逾百人的经贸代表团前往，被视为打开与俄国领土谈判僵局和展开新一轮资源外交之旅。然而，从中日主权争端形势绷紧，安倍内阁高官参拜靖国神社，引起中韩两国同声谴责，安倍在过去日相踏足俄境十年后，再访问俄罗斯，个中加强日俄关系来制衡中国，战略动机也很难掩饰。形势发展至今，中日关系已跌至建交以来最低点。
安倍上次执政，内阁“短命”，皆因急于修宪和进行教育改革，忽略了经济，以致功亏一篑。如今趁当前股市转旺，民调支持率攀升良机，推动修改《教育基本法》，向年青一代灌输“爱国”意识；确立“主权恢复日”，图洗脱日本“战败国”形象；不断为修改和平宪法营造条件，冀解除扩军的枷锁，据此作为在亚洲安身立命的“安全观”；也以此作为抗衡中国崛起威胁的政治外交战略主线，实在走上了一条把国运进行冒险赌博的不归路。
要纾解国内外压力，加强同俄罗斯的关系，无疑是最可行的政策选择，既可藉此化解中俄深化战略合作的推进力量，避免日本在区内的影响力进一步受削；也可推展经济与资源外交，增强在东亚能源竞争中的优势，强化执政政绩。
昨天安倍与普京会面，就北方四岛问题，双方只能取得重启谈判共识，实质成果有限。然而，安倍政府加强与俄罗斯的关系，纾缓与俄国在岛屿上的磨擦，可以把战略目标矛头更集中对准中国，包括未来在东海与中国的互动，但后果势必为东亚地缘政治带来更大动荡风险。 (A02)
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路透上海4月11日 - 中国主权财富管理企业中国投资公司旗下中国建银投资有限公司高层周二表示，未来将继续收购海外龙头企业，将先进关键技术引入中国，重塑相关产业链，助推国内企业的技术进步和技术发展。
路透上海4月11日 - 中国内蒙古霍林河煤业集团周二公告称，因企业融资未能及时完成的客观原因存在，其发行的债券“11霍煤债01”、“11霍煤债02”原定于2017年4月12日的本金分期兑付，将延期至2018年4月12日进行。
(内文“金融”栏目下港交所计划“7月初”推出黄金合约有误，应为“6月或7月”) 以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：