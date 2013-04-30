港报社评：安倍访俄制中，东亚难以安宁--信报4月30日

日本首相安倍晋三访问俄罗斯，并带同逾百人的经贸代表团前往，被视为打开与俄国领土谈判僵局和展开新一轮资源外交之旅。然而，从中日主权争端形势绷紧，安倍内阁高官参拜靖国神社，引起中韩两国同声谴责，安倍在过去日相踏足俄境十年后，再访问俄罗斯，个中加强日俄关系来制衡中国，战略动机也很难掩饰。形势发展至今，中日关系已跌至建交以来最低点。

安倍上次执政，内阁“短命”，皆因急于修宪和进行教育改革，忽略了经济，以致功亏一篑。如今趁当前股市转旺，民调支持率攀升良机，推动修改《教育基本法》，向年青一代灌输“爱国”意识；确立“主权恢复日”，图洗脱日本“战败国”形象；不断为修改和平宪法营造条件，冀解除扩军的枷锁，据此作为在亚洲安身立命的“安全观”；也以此作为抗衡中国崛起威胁的政治外交战略主线，实在走上了一条把国运进行冒险赌博的不归路。

要纾解国内外压力，加强同俄罗斯的关系，无疑是最可行的政策选择，既可藉此化解中俄深化战略合作的推进力量，避免日本在区内的影响力进一步受削；也可推展经济与资源外交，增强在东亚能源竞争中的优势，强化执政政绩。

昨天安倍与普京会面，就北方四岛问题，双方只能取得重启谈判共识，实质成果有限。然而，安倍政府加强与俄罗斯的关系，纾缓与俄国在岛屿上的磨擦，可以把战略目标矛头更集中对准中国，包括未来在东海与中国的互动，但后果势必为东亚地缘政治带来更大动荡风险。 (A02)