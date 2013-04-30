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亚洲 | 2013年 4月 30日 星期二 09:04 BJT

韩国汇市：韩元触及七周高位，但交易商警惕当局干预可能

交易商仍对可能的政府干预保持审慎。韩国外汇当局上周疑似买进美元，阻升韩元。

投资人乐见意大利组成广泛的联合政府，但投资人仍对这个成长导向的新政府能存活多久感到担忧。

韩国综合股价指数 上涨0.8%。

韩国公债价格上涨，市场上见到外资买进公债期约，6月三年期公债期约 上涨0.10点，报107.15。

交易商称，韩国3月工业生产数据逊于预期，亦提振公债价格。

0025 GMT 上日收市价

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韩元/美元 1,103.4 1,107.2

日圆/韩元 11.2665/727 11.3016/125

韩国公债期货 * 107.15 107.05

韩国综合股价指数 1,955.76 1,940.70

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* 为三年期公债近月期约报价.(完)

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