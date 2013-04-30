韩国汇市：韩元触及七周高位，但交易商警惕当局干预可能

中国企业：建银投资将继续收购海外龙头企业，助推国内技术进步
路透上海4月11日 - 中国主权财富管理企业中国投资公司旗下中国建银投资有限公司高层周二表示，未来将继续收购海外龙头企业，将先进关键技术引入中国，重塑相关产业链，助推国内企业的技术进步和技术发展。
交易商仍对可能的政府干预保持审慎。韩国外汇当局上周疑似买进美元，阻升韩元。
投资人乐见意大利组成广泛的联合政府，但投资人仍对这个成长导向的新政府能存活多久感到担忧。
韩国综合股价指数 上涨0.8%。
韩国公债价格上涨，市场上见到外资买进公债期约，6月三年期公债期约 上涨0.10点，报107.15。
交易商称，韩国3月工业生产数据逊于预期，亦提振公债价格。
0025 GMT 上日收市价
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韩元/美元 1,103.4 1,107.2
日圆/韩元 11.2665/727 11.3016/125
韩国公债期货 * 107.15 107.05
韩国综合股价指数 1,955.76 1,940.70
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* 为三年期公债近月期约报价.(完)
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路透上海4月11日 - 中国主权财富管理企业中国投资公司旗下中国建银投资有限公司高层周二表示，未来将继续收购海外龙头企业，将先进关键技术引入中国，重塑相关产业链，助推国内企业的技术进步和技术发展。
路透上海4月11日 - 中国内蒙古霍林河煤业集团周二公告称，因企业融资未能及时完成的客观原因存在，其发行的债券“11霍煤债01”、“11霍煤债02”原定于2017年4月12日的本金分期兑付，将延期至2018年4月12日进行。
(内文“金融”栏目下港交所计划“7月初”推出黄金合约有误，应为“6月或7月”) 以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：