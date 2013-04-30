港报社评：慎研启德架空列车和电车效益--星岛日报4月30日

启德发展区构思以架空单轨列车作为主要交通工具，有议员担心逾百亿元的投资会否成为“大白象”，现在电车公司提供兴建成本便宜至少四分三的替代方案，令人心动，是否真正符合效益，可深入搜集资料来比较优劣。

政府注重的，是其“非量化经济效益”。同属旅游景点，比起雪梨架空铁路的自成一圈，启德系统的优点是能够融入全港铁路网，在观塘、九龙湾和启德三站接驳观塘线和沙中线。可容五万人的启德体育城主场馆，需要高效率的人潮疏导系统。政府并且预期铁路可以催化九龙东转型为核心商业区，兼备实用和消闲功能。

现在电车公司提出的方案，以不需要架空电缆的现代化电车行走路面，按照今年价格计算的建筑成本只是28亿元，远比架空铁路三年前计算的120亿元成本为低。电车公司估计车费会便宜一半有多，路线可以较灵活，车站较多，设计较美观，噪音较低。

要是现代化电车系统，能够完全取代架空铁路的功能，值得考虑。目前，电车公司的方案，仍然在不少重要的地方不大清楚，特别是要占用多少路面，启德和九龙东一带的马路，能否如屯门元朗容纳轻铁般，有足够空间容纳电车路轨。

当局不能只衡量系统本身的建筑成本，还要顾及其他道路使用者要付出的成本代价，包括屯元轻铁产生的人车争路和交通安全等问题，再综合考虑其他环保、旅游、疏导人潮能力等方面的优劣，为启德选择一个价廉兼物美的交通模式。 (A06)