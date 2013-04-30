港报社评：慎研启德架空列车和电车效益--星岛日报4月30日

中国企业：建银投资将继续收购海外龙头企业，助推国内技术进步
路透上海4月11日 - 中国主权财富管理企业中国投资公司旗下中国建银投资有限公司高层周二表示，未来将继续收购海外龙头企业，将先进关键技术引入中国，重塑相关产业链，助推国内企业的技术进步和技术发展。
启德发展区构思以架空单轨列车作为主要交通工具，有议员担心逾百亿元的投资会否成为“大白象”，现在电车公司提供兴建成本便宜至少四分三的替代方案，令人心动，是否真正符合效益，可深入搜集资料来比较优劣。
政府注重的，是其“非量化经济效益”。同属旅游景点，比起雪梨架空铁路的自成一圈，启德系统的优点是能够融入全港铁路网，在观塘、九龙湾和启德三站接驳观塘线和沙中线。可容五万人的启德体育城主场馆，需要高效率的人潮疏导系统。政府并且预期铁路可以催化九龙东转型为核心商业区，兼备实用和消闲功能。
现在电车公司提出的方案，以不需要架空电缆的现代化电车行走路面，按照今年价格计算的建筑成本只是28亿元，远比架空铁路三年前计算的120亿元成本为低。电车公司估计车费会便宜一半有多，路线可以较灵活，车站较多，设计较美观，噪音较低。
要是现代化电车系统，能够完全取代架空铁路的功能，值得考虑。目前，电车公司的方案，仍然在不少重要的地方不大清楚，特别是要占用多少路面，启德和九龙东一带的马路，能否如屯门元朗容纳轻铁般，有足够空间容纳电车路轨。
当局不能只衡量系统本身的建筑成本，还要顾及其他道路使用者要付出的成本代价，包括屯元轻铁产生的人车争路和交通安全等问题，再综合考虑其他环保、旅游、疏导人潮能力等方面的优劣，为启德选择一个价廉兼物美的交通模式。 (A06)
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(内文“金融”栏目下港交所计划“7月初”推出黄金合约有误，应为“6月或7月”) 以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：