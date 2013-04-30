欧洲个股：法国标致工会支持裁员8,000人及关闭一家工厂

路透巴黎4月29日 - 法国汽车生产商PSA标致雪铁龙 工会周一投票决定，支持裁减数千个岗位及关闭一家工厂的计划，这是该公司努力抑制持续亏损的主要办法。

多数工会上月同意支持在法国裁员8,000人并关闭标致在巴黎附近欧奈(Aulnay)工厂的计划，但该裁员计划因左翼CGT和Sud劳工组织发起的法律挑战而被推迟。

巴黎高等法院周五驳回了工会最新的挑战，从而为裁员计划生效铺平了道路。

周一工会委员会会议结束后，CFTC工会一位高层人士表示，工会领导层以18票对2票批准了关键的重组措施。(完)