欧洲个股：法国标致工会支持裁员8,000人及关闭一家工厂

香港金融：证监会称可能无法单凭风险披露评核“一带一路”项目上市申请
证监会今天发出声明，当中载列证监会于审核基建工程项目公司拟在香港上市的申请时将予考虑的因素，有关因素是为了处理潜在的国家和相关风险而设，目的是维持市场的整体质素，同时为基建工程项目公司提供实现上市的途径。
路透巴黎4月29日 - 法国汽车生产商PSA标致雪铁龙 工会周一投票决定，支持裁减数千个岗位及关闭一家工厂的计划，这是该公司努力抑制持续亏损的主要办法。
多数工会上月同意支持在法国裁员8,000人并关闭标致在巴黎附近欧奈(Aulnay)工厂的计划，但该裁员计划因左翼CGT和Sud劳工组织发起的法律挑战而被推迟。
巴黎高等法院周五驳回了工会最新的挑战，从而为裁员计划生效铺平了道路。
周一工会委员会会议结束后，CFTC工会一位高层人士表示，工会领导层以18票对2票批准了关键的重组措施。(完)
(编译 于春红; 审校 白云)
证监会今天发出声明，当中载列证监会于审核基建工程项目公司拟在香港上市的申请时将予考虑的因素，有关因素是为了处理潜在的国家和相关风险而设，目的是维持市场的整体质素，同时为基建工程项目公司提供实现上市的途径。
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
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