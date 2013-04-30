港报社评：独立调委会查汤显明事件，挽救廉署也为香港福祉--明报4月30日

中国企业：建银投资将继续收购海外龙头企业，助推国内技术进步
路透上海4月11日 - 中国主权财富管理企业中国投资公司旗下中国建银投资有限公司高层周二表示，未来将继续收购海外龙头企业，将先进关键技术引入中国，重塑相关产业链，助推国内企业的技术进步和技术发展。
前任廉政专员汤显明被揭发超支酬酢、送礼等，事态持续发酵，市民回响极大，但是未见特首梁振英和政府透露会否处理或如何处理。梁振英应该尽快成立独立调查委员会，由具公信力人士领导调查，找出事件真相；只有这样，才可以恢复市民对廉政的信心和信任。
廉署虽然因为此事声名狼藉，但是它的特权和神秘本质，仍然使人望而生畏，若廉署人员主导或参与调查，则不能排除有人因为害怕遭到打击报复，不敢说出真。至于廉署体制外调查，有两个选择。一是立法会引用权力及特权条例调查，不过，这个机制或多或少搀杂政治考虑；另外，立法会议员就专责委员会的聆讯，但这曾经出现过虎头蛇尾现象，例如雷曼迷债事件。基于此，由立法会负责聆讯不算最好选择。
另一个选择是由特首成立独立调查委员会，由退休大法官等具公信力人士主持调查。证诸过去独立调委会工作效率高，成效卓着，而委员会有权传召证人，翻查保密文件，有助彻底根治问题；另外，任何人士在委员会作供都得到法律保障，证人坦诚披露，有更大机会找到真相。所以，我们认为，由独立调查委员会调查汤显明事件更恰当。
本港过去未试过由独立调查委员会调查一个政府部门的工作，若梁振英决定这样做，这是破题儿第一桩。廉洁不但对廉署重要，对香港社会整体利益同样重要。所以，调查汤显明事件不单是挽救廉署，也是维护廉政、廉洁的必要一步，期望梁振英不要再沉默，应该以果断行动为香港做一件正确的事。 (A03)
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(内文“金融”栏目下港交所计划“7月初”推出黄金合约有误，应为“6月或7月”) 以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：