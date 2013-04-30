港报社评：独立调委会查汤显明事件，挽救廉署也为香港福祉--明报4月30日

前任廉政专员汤显明被揭发超支酬酢、送礼等，事态持续发酵，市民回响极大，但是未见特首梁振英和政府透露会否处理或如何处理。梁振英应该尽快成立独立调查委员会，由具公信力人士领导调查，找出事件真相；只有这样，才可以恢复市民对廉政的信心和信任。

廉署虽然因为此事声名狼藉，但是它的特权和神秘本质，仍然使人望而生畏，若廉署人员主导或参与调查，则不能排除有人因为害怕遭到打击报复，不敢说出真。至于廉署体制外调查，有两个选择。一是立法会引用权力及特权条例调查，不过，这个机制或多或少搀杂政治考虑；另外，立法会议员就专责委员会的聆讯，但这曾经出现过虎头蛇尾现象，例如雷曼迷债事件。基于此，由立法会负责聆讯不算最好选择。

另一个选择是由特首成立独立调查委员会，由退休大法官等具公信力人士主持调查。证诸过去独立调委会工作效率高，成效卓着，而委员会有权传召证人，翻查保密文件，有助彻底根治问题；另外，任何人士在委员会作供都得到法律保障，证人坦诚披露，有更大机会找到真相。所以，我们认为，由独立调查委员会调查汤显明事件更恰当。

本港过去未试过由独立调查委员会调查一个政府部门的工作，若梁振英决定这样做，这是破题儿第一桩。廉洁不但对廉署重要，对香港社会整体利益同样重要。所以，调查汤显明事件不单是挽救廉署，也是维护廉政、廉洁的必要一步，期望梁振英不要再沉默，应该以果断行动为香港做一件正确的事。 (A03)