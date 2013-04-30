台湾汇市：台币兑美元盘初升破29.5，美元走弱抵销第一季GDP疲弱影响

香港金融：证监会称可能无法单凭风险披露评核“一带一路”项目上市申请
证监会今天发出声明，当中载列证监会于审核基建工程项目公司拟在香港上市的申请时将予考虑的因素，有关因素是为了处理潜在的国家和相关风险而设，目的是维持市场的整体质素，同时为基建工程项目公司提供实现上市的途径。
路透台北4月30日 - 台币兑美元 周二盘初升破29.5关卡,未受第一季GDP远低于预期的负面消息影响，因美元全线下跌，且外资持续汇入与月底出口商抛汇等的带动。
分析师认为，在国际热钱持续流入台湾的趋势下，台币短期难以反应经济处于疲弱状态的应有价位，且央行不会在此时逆势令台币走贬。惟中期而言，央行料引导台币走贬以提升厂商的出口竞争力。
台湾主计总处周二公布,今年首季国内生产总值(GDP)概估为年增1.54%,明显低于市场预期的年增3.0%。因输出成长低于预期，民间消费疲弱。
本地时间09:18，台币兑美元 升值1.64角报29.442。(完) (记者 董永年 审校)
证监会今天发出声明，当中载列证监会于审核基建工程项目公司拟在香港上市的申请时将予考虑的因素，有关因素是为了处理潜在的国家和相关风险而设，目的是维持市场的整体质素，同时为基建工程项目公司提供实现上市的途径。
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
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