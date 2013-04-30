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货币新闻 | 2013年 4月 30日 星期二 09:26 BJT

台湾汇市：台币兑美元盘初升破29.5，美元走弱抵销第一季GDP疲弱影响

路透台北4月30日 - 台币兑美元 周二盘初升破29.5关卡,未受第一季GDP远低于预期的负面消息影响，因美元全线下跌，且外资持续汇入与月底出口商抛汇等的带动。

分析师认为，在国际热钱持续流入台湾的趋势下，台币短期难以反应经济处于疲弱状态的应有价位，且央行不会在此时逆势令台币走贬。惟中期而言，央行料引导台币走贬以提升厂商的出口竞争力。

台湾主计总处周二公布,今年首季国内生产总值(GDP)概估为年增1.54%,明显低于市场预期的年增3.0%。因输出成长低于预期，民间消费疲弱。

本地时间09:18，台币兑美元 升值1.64角报29.442。(完) (记者 董永年 审校)
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