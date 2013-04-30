港报财经评论：“赚钱之神”讲美股--信报4月30日

“赚钱之神”讲美股/ 习广思

一巴掌拍不响，金价早前暴跌，坊间对此有不同版本的传释，其中一个说法是，大鳄要沽金，高盛报告纯属配合而唱淡，金价暴跌过后随即转变态度。另一边厢，外资唱淡中国，过去两年的第二季藉民企风暴、核数问题等成功推低中资股。今年唱淡声势显然比较弱，但评级机构多番警告，加上外资沽空消息，都叫投资者打醒十二分精神。近期中国政府罕有地澄清中国股市没事，上周否认外资大规模沽空A股，昨日官方媒体再澄清，中国看淡的投资者过分夸大债务问题。是中国过于乐观，还是看淡的投资者错判形势？如果按照过去两年的市场轨迹，股市上半年被看淡的投资者唱淡后，下半年多突然转势看好。如此，眼下其实是投资者入市的时候。本周适宜作观望，日股昨日及周五休市，A股长假要等到周四复市，周三有官方PMI数据，欧洲及美国将议息，一切都叫投资者等一等。港股期指结算，但相信因为长假关系，大部分期指转仓可能早在上周五完成，昨日大市窄幅牛皮，恒指全日波幅只有159点，在22,500点水平争持，大市成交额只有428亿港元，沽空比率却未见下跌，维持在双位数10.96%。

资金虽弱，但轮动轨迹依然可见，内银股弹完散，保险股绩优具抗跌力，濠赌股偏稳，家电股强势持续。近期中资股最大焦点是公司季绩，经过3月业绩期的失望，中资公司首季业绩好坏成为投资者追或弃的条件。上周内银股借业绩反弹，但保险股可能才是真章，国寿 盈利好转，股价逐步回稳。昨日虽是中国内地假期，但多间中资公司公布季绩，三大国企航运股续见季度亏损，情况不甚乐观。兖煤 发盈警后，中煤 首季盈利续倒退，冠捷 发盈警，潍柴 及中联重科 季度盈利续下跌。公司盈利复苏缓慢，即使盈利增长好转，亦不再是过去高增长日子，相反一些盈利增长持续，需求前景较清晰的股票，可以逢低增持，包括智能手机设备股、濠赌股及中资电力股。

近期人民币汇率不断创汇改以来新高，可能人行正准备扩大汇率浮动区间。由2005年至今8年间，人民币兑港元汇价升值幅度超过30%，可谓是过去10年最稳阵的投资。尽管许多评论者继续为港元应否脱钩而护航，但市民应该看到，香港政府为联汇稳定而付出的代价，小市民其实都是默默承受的一群。(B03)

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圆汇设局宰淡友/ 苏子

根据某美资外汇交易商的市场情绪指标显示，目前有逾66%的散户投资者以建立美元兑日圆长仓为主。由于此指标可以视为相反理论的其中一个重要参考资料。换言之，美元兑日圆稍后进一步下跌的可能性远高于再次挑战100心理关口，现阶段仍未到达趁低吸纳的时机。美元兑日圆于4月11日及4月22日分别高见99.94及99.88，可惜汇价却未能在市场一片看好声中一举突破100这个原先被视为甚易突破的心理关口，反而却在上述高位呈现双顶不利形态。原先估计国际大户应会把汇价略为推高至100心理关口以上才会掉头回落，正式展开较深的调整市，殊不知汇价却一直只是差少许才能成功触及100心理关口，故表现极不寻常。

然而，汇价在正式升破100心理关口前，目前却已成功令到大量散户投资者相信美元兑日圆成功突破100只是时间问题，汇价目前暂时未能破关而上反是好事，因美元兑日圆自高位的任何调整可视作趁低吸纳的大好机会！

买入美元兑日圆已被视为只有买贵不会买错的策略，假如市场大户真的有心设局令众多的日圆大看淡的投资者输钱受困的话，那便要小心美元兑日圆自上述高位的调整应会跌至95关键支持以下，并朝着100天SMA支持及91.96支持迈进。短期内美元兑日圆要突破98.85阻力收市才有望继续造好。(B16)