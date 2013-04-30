港报财经评论：国企业绩分化，启示政策倾斜--经济日报4月30日

中国企业：建银投资将继续收购海外龙头企业，助推国内技术进步
路透上海4月11日 - 中国主权财富管理企业中国投资公司旗下中国建银投资有限公司高层周二表示，未来将继续收购海外龙头企业，将先进关键技术引入中国，重塑相关产业链，助推国内企业的技术进步和技术发展。
国企业绩分化，启示政策倾斜/ 林瑞芬
周内中、港股市假期气氛浓厚，可预计淡静成交不会多。港股要到周四等埋中国内地股市开市方略为看清前景，周一至周三为欧、美股市走势主导。国指昨收10,785，微跌48点；恒指昨收22,580，微升33点，成交额只有428亿港元。技术走势分析，恒指上周五至今周一仍见强力阻力于100天线22,700，未有突破前，窄幅上落，即市22,500为支持。上周五又有一批国企股公布业绩，总括而言，重工业仍受累经济增长低台阶起步。分化走势严重，如早年陷严重亏损的电力股转亏为盈，业绩靓到晕，大唐发电 多赚倍半；华电国际 更多赚3倍等。相反，煤炭股黑过黑炭头，兖煤 少赚78%及中煤 少赚38%，龙头神华 少赚1%，且看几时风水轮流转。央企在中国眼中，可能都是一间公司，条数左拨右拨，电力股生死边缘挽一把，到煤炭股到生死边缘放手电力股，又要挽煤炭股一把。所以，两类股不宜同时持有，依国策摆放投资。
国企业绩分化，启示政策倾斜面明显的还可以从三大油企身上透视，今日就同大家详细分析。先看三股的首季业绩表现，中石油 截至3月底止，首季赚少8.0%到360.17亿元人民币，每股盈利0.2元人民币。中石化 截至3月底止首季多赚24.4%到166.77亿元人民币，每股盈利0.189元人民币。中海油 截至3月底止首季营业收入561.8亿元人民币，按年增14%；实现总净产量9,360万桶油当量，按年上升17.3%；平均实现油价为110.29美元/桶，按年下跌8.7%；天然气的平均实现价格为5.79美元/千立方英尺，亦按年下降1.5%，由于公司非国企，未有公布具体每股盈利细节。惟从量升但价跌启示，实现盈利表现仍是低于中石化。明显地，中石化于首季的表现胜同行，主要原因是成品油调节机制愈趋弹性有关，令旗下炼油业务呈连续三个季度实现盈利，按一季度数据显示，公司炼油业务之实现收入同比增长6.44%，实现经营收益22.04亿元人民币，同比实现扭亏。
中石化之首季业绩虽然胜同行，但也有不足之处，故业绩公布后，表现一般。此不足之处，就是化工业务显见复苏艰难，因下游需求疲弱，对公司化工需求仍大为疲弱。以往在盈利较好的2010年，公司每吨乙烯产量贡献的EBIT达2,000元人民币/吨，现在只有67元人民币/吨。由于中国决策者立定决心经济转型，经济增速难像以往高增长，也启示某些行业尤其重工业的黄金期一去不回来，令中石化之化工业务复苏过来不易，保持稳定就是最好表现。(B03)
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(内文“金融”栏目下港交所计划“7月初”推出黄金合约有误，应为“6月或7月”) 以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：