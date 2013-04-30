港报财经评论：国企业绩分化，启示政策倾斜--经济日报4月30日

国企业绩分化，启示政策倾斜/ 林瑞芬

周内中、港股市假期气氛浓厚，可预计淡静成交不会多。港股要到周四等埋中国内地股市开市方略为看清前景，周一至周三为欧、美股市走势主导。国指昨收10,785，微跌48点；恒指昨收22,580，微升33点，成交额只有428亿港元。技术走势分析，恒指上周五至今周一仍见强力阻力于100天线22,700，未有突破前，窄幅上落，即市22,500为支持。上周五又有一批国企股公布业绩，总括而言，重工业仍受累经济增长低台阶起步。分化走势严重，如早年陷严重亏损的电力股转亏为盈，业绩靓到晕，大唐发电 多赚倍半；华电国际 更多赚3倍等。相反，煤炭股黑过黑炭头，兖煤 少赚78%及中煤 少赚38%，龙头神华 少赚1%，且看几时风水轮流转。央企在中国眼中，可能都是一间公司，条数左拨右拨，电力股生死边缘挽一把，到煤炭股到生死边缘放手电力股，又要挽煤炭股一把。所以，两类股不宜同时持有，依国策摆放投资。

国企业绩分化，启示政策倾斜面明显的还可以从三大油企身上透视，今日就同大家详细分析。先看三股的首季业绩表现，中石油 截至3月底止，首季赚少8.0%到360.17亿元人民币，每股盈利0.2元人民币。中石化 截至3月底止首季多赚24.4%到166.77亿元人民币，每股盈利0.189元人民币。中海油 截至3月底止首季营业收入561.8亿元人民币，按年增14%；实现总净产量9,360万桶油当量，按年上升17.3%；平均实现油价为110.29美元/桶，按年下跌8.7%；天然气的平均实现价格为5.79美元/千立方英尺，亦按年下降1.5%，由于公司非国企，未有公布具体每股盈利细节。惟从量升但价跌启示，实现盈利表现仍是低于中石化。明显地，中石化于首季的表现胜同行，主要原因是成品油调节机制愈趋弹性有关，令旗下炼油业务呈连续三个季度实现盈利，按一季度数据显示，公司炼油业务之实现收入同比增长6.44%，实现经营收益22.04亿元人民币，同比实现扭亏。

中石化之首季业绩虽然胜同行，但也有不足之处，故业绩公布后，表现一般。此不足之处，就是化工业务显见复苏艰难，因下游需求疲弱，对公司化工需求仍大为疲弱。以往在盈利较好的2010年，公司每吨乙烯产量贡献的EBIT达2,000元人民币/吨，现在只有67元人民币/吨。由于中国决策者立定决心经济转型，经济增速难像以往高增长，也启示某些行业尤其重工业的黄金期一去不回来，令中石化之化工业务复苏过来不易，保持稳定就是最好表现。(B03)