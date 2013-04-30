芝加哥期市：美国玉米期货续涨至一个月高点，受收成疑虑支撑

香港金融：证监会称可能无法单凭风险披露评核“一带一路”项目上市申请
证监会今天发出声明，当中载列证监会于审核基建工程项目公司拟在香港上市的申请时将予考虑的因素，有关因素是为了处理潜在的国家和相关风险而设，目的是维持市场的整体质素，同时为基建工程项目公司提供实现上市的途径。
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合约 价格 变动 涨跌% 2日涨跌 30日移动均值 RSI
CBOT小麦 719.50 3.00 +0.42% +3.90% 708.23 55
CBOT玉米 667.75 8.00 +1.21% +7.75% 648.13 71
CBOT大豆 1413.75 5.00 +0.35% +2.37% 1361.73 74
CBOT稻米 $14.90 -$0.03 -0.17% -1.16% $15.50 21
美国原油 $94.41 -$0.09 -0.10% +1.52% $92.76 68
汇率
欧元/美元 $1.309 $0.000 -0.04% +0.51%
美元/澳元 1.034 -0.001 -0.07% +0.61%
附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李婷仪 审校 于春红)
证监会今天发出声明，当中载列证监会于审核基建工程项目公司拟在香港上市的申请时将予考虑的因素，有关因素是为了处理潜在的国家和相关风险而设，目的是维持市场的整体质素，同时为基建工程项目公司提供实现上市的途径。
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
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