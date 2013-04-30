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货币新闻 | 2013年 4月 30日 星期二 09:32 BJT

芝加哥期市：美国玉米期货续涨至一个月高点，受收成疑虑支撑

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合约 价格 变动 涨跌% 2日涨跌 30日移动均值 RSI

CBOT小麦 719.50 3.00 +0.42% +3.90% 708.23 55

CBOT玉米 667.75 8.00 +1.21% +7.75% 648.13 71

CBOT大豆 1413.75 5.00 +0.35% +2.37% 1361.73 74

CBOT稻米 $14.90 -$0.03 -0.17% -1.16% $15.50 21

美国原油 $94.41 -$0.09 -0.10% +1.52% $92.76 68

汇率

欧元/美元 $1.309 $0.000 -0.04% +0.51%

美元/澳元 1.034 -0.001 -0.07% +0.61%

附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李婷仪 审校 于春红)
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