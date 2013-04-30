国际油市：美国原油期货持稳在两周高点附近，本月料收跌

香港金融：证监会称可能无法单凭风险披露评核“一带一路”项目上市申请
证监会今天发出声明，当中载列证监会于审核基建工程项目公司拟在香港上市的申请时将予考虑的因素，有关因素是为了处理潜在的国家和相关风险而设，目的是维持市场的整体质素，同时为基建工程项目公司提供实现上市的途径。
0040GMT，美元原油6月合约 近持平，报每桶94.41美元，周一结算价报94.50美元。西德克萨斯中质油上日触及日高94.69美元，为4月10日以来最高水准。
6月布兰特原油期货 持平在103.81美元。
美国原油4月下跌近3%，布兰特原油则跌5.6%，为2012年5月以来最大跌幅。
美国联邦储备理事会(美联储/FED)周二展开两日会议，料将表示支撑美国经济的850亿美元买债计划不会松懈。欧洲央行料在本周稍后会议上降息，为2012年7月以来首次调降。
周一公布的数据显示，美国消费者支出在3月意外上升，因天气寒冷暂时刺激了公用事业方面的需求，然而整体经济降温的局面并没有什么改变。
欧盟执委会周一公布，欧元区4月经济景气指数连续第二个月下滑，且跌幅超预期。这增强了欧洲央行本周降息的机率。 (完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王冠中; 审校 沈以文)
证监会今天发出声明，当中载列证监会于审核基建工程项目公司拟在香港上市的申请时将予考虑的因素，有关因素是为了处理潜在的国家和相关风险而设，目的是维持市场的整体质素，同时为基建工程项目公司提供实现上市的途径。
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
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