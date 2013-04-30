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货币新闻 | 2013年 4月 30日 星期二 09:21 BJT

国际油市：美国原油期货持稳在两周高点附近，本月料收跌

0040GMT，美元原油6月合约 近持平，报每桶94.41美元，周一结算价报94.50美元。西德克萨斯中质油上日触及日高94.69美元，为4月10日以来最高水准。

6月布兰特原油期货 持平在103.81美元。

美国原油4月下跌近3%，布兰特原油则跌5.6%，为2012年5月以来最大跌幅。

美国联邦储备理事会(美联储/FED)周二展开两日会议，料将表示支撑美国经济的850亿美元买债计划不会松懈。欧洲央行料在本周稍后会议上降息，为2012年7月以来首次调降。

周一公布的数据显示，美国消费者支出在3月意外上升，因天气寒冷暂时刺激了公用事业方面的需求，然而整体经济降温的局面并没有什么改变。

欧盟执委会周一公布，欧元区4月经济景气指数连续第二个月下滑，且跌幅超预期。这增强了欧洲央行本周降息的机率。 (完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 王冠中; 审校 沈以文)
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