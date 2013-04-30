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亚洲 | 2013年 4月 30日 星期二 09:08 BJT

《香港重要政经日程》--4月30日-5月8日

==================今日重要政经消息==================

4月30日（周二）

-- 金管局公布3月份外汇基金总资产。

-- 中国森林 公布全年业绩。

-- 康大食品 公布首季业绩。

-- 海丰国际 公布首季业绩。

-- 越南制造加工出口 公布首季业绩。

--11:00 中电控股 周年股东大会。

--11:30 东工银行 周年股东大会。

--14:00 中国新城镇 周年股东大会。

==================近期重要政经消息==================

5月1日（周三）

香港五一劳动节假期。

5月2日（周四）

-- 公布3月份零售销售数字。

-- 伊利安达 公布首季业绩。

-- 宏利金融 公布首季业绩。

--10:00 华地国际 周年股东大会。

--10:00 万国国际矿业 周年股东大会。

--14:30 万裕科技 周年股东大会。

--15:30 冠军产业信托 周年股东大会。

5月3日（周五）

-- 公布3月汇丰PMI。

-- I.T 公布全年业绩。

--10:00 银泰百货 在中国举行特别股东大会。

--10:30 中国利郎 周年股东大会。

--11:00 中裕燃气 周年股东大会。

--12:00 大酒店 周年股东大会。

--14:30 嘉里建设 周年股东大会。

--15:30 鹰君集团 周年股东大会。

5月6日（周一）

-- 澳博控股 公布首季业绩。

--09:30 建滔化工 周年股东大会。

--11:00 建滔积层板 周年股东大会。

--11:00 动感集团 周年股东大会。

--11:00 映美控股 周年股东大会。

--15:00 飞毛腿 周年股东大会。

5月7日（周二）

-- 金管局公布4月外汇储备。

-- 中国电子 董事会决议分派特别股息。

-- 恒生银行 董事委员会会议考虑宣派2013年度第一次中期股息。

-- 浙江沪杭甬 第一季季报。

--08:00 阳光油砂 股东周年大会和股东特别大会。

--09:00 中国宏桥 于上东举行股东周年大会。

--10:00 中国瑞风 股东周年大会。

--10:00 香港飞机工程 股东周年大会。

--10:00 匹克体育 股东周年大会。

--10:00 西伯利亚矿业 股东特别大会。

--12:30 阳光油砂 新闻发布会。

--14:00 先进半导体 于上海举行周年股东大会。

--14:30 太古地产 股东周年大会。

--15:00 中国海外宏洋集团 股东周年大会。

--15:00 通天酒业 股东周年大会。

--15:00 中国酿酒集团 股东周年大会。

--16:00 利亚零售 股东周年大会。

*5月8日（周二）

-- 瑞声科技 公布第一季季报。

-- 先进半导体 公布第一季季报。

-- 中国动物保健品 公布第一季季报。

-- 金地商置 公布中报。

-- 香港交易所 公布第一季季报。

--09:00 中国铝业 于北京举行股东周年大会。

--09:00 南戈壁资源 于温哥华举行股东周年及特别大会。

--10:00 国泰航空 股东周年大会。

--10:00 协众国际控股 股东周年大会。

--11:00 荣晖国际 股东周年大会。

--11:15 创兴银行 股东周年大会。

--11:30 英皇钟表珠宝 股东周年大会。

--12:00 廖创兴企业 股东周年大会。

--14:00 利基控股 股东周年大会。

--14:30 世纪阳光 股东周年大会。

--15:00 大中华地产控股 股东周年大会。

--15:30 星岛 股东周年大会。

--15:30 惠记集团 股东周年大会。

--18:00 渣打集团 于伦敦举行股东周年大会。

注：1."*"代表新增。

2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。(完) (整理 李珊珊)
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