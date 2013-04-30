《香港重要政经日程》--4月30日-5月8日

更新版 1-香港新股：国泰君安H股首日挂牌盘中变动不大，将加快国际化发展
“主要是伴随客户务实推进我们的国际化策略，财务上觉得可行的，在总体协同上觉得可操作的，所以我们国际化步伐会进一步加快。”他说。
==================今日重要政经消息==================
4月30日（周二）
-- 金管局公布3月份外汇基金总资产。
-- 中国森林 公布全年业绩。
-- 康大食品 公布首季业绩。
-- 海丰国际 公布首季业绩。
-- 越南制造加工出口 公布首季业绩。
--11:00 中电控股 周年股东大会。
--11:30 东工银行 周年股东大会。
--14:00 中国新城镇 周年股东大会。
==================近期重要政经消息==================
5月1日（周三）
香港五一劳动节假期。
5月2日（周四）
-- 公布3月份零售销售数字。
-- 伊利安达 公布首季业绩。
-- 宏利金融 公布首季业绩。
--10:00 华地国际 周年股东大会。
--10:00 万国国际矿业 周年股东大会。
--14:30 万裕科技 周年股东大会。
--15:30 冠军产业信托 周年股东大会。
5月3日（周五）
-- 公布3月汇丰PMI。
-- I.T 公布全年业绩。
--10:00 银泰百货 在中国举行特别股东大会。
--10:30 中国利郎 周年股东大会。
--11:00 中裕燃气 周年股东大会。
--12:00 大酒店 周年股东大会。
--14:30 嘉里建设 周年股东大会。
--15:30 鹰君集团 周年股东大会。
5月6日（周一）
-- 澳博控股 公布首季业绩。
--09:30 建滔化工 周年股东大会。
--11:00 建滔积层板 周年股东大会。
--11:00 动感集团 周年股东大会。
--11:00 映美控股 周年股东大会。
--15:00 飞毛腿 周年股东大会。
5月7日（周二）
-- 金管局公布4月外汇储备。
-- 中国电子 董事会决议分派特别股息。
-- 恒生银行 董事委员会会议考虑宣派2013年度第一次中期股息。
-- 浙江沪杭甬 第一季季报。
--08:00 阳光油砂 股东周年大会和股东特别大会。
--09:00 中国宏桥 于上东举行股东周年大会。
--10:00 中国瑞风 股东周年大会。
--10:00 香港飞机工程 股东周年大会。
--10:00 匹克体育 股东周年大会。
--10:00 西伯利亚矿业 股东特别大会。
--12:30 阳光油砂 新闻发布会。
--14:00 先进半导体 于上海举行周年股东大会。
--14:30 太古地产 股东周年大会。
--15:00 中国海外宏洋集团 股东周年大会。
--15:00 通天酒业 股东周年大会。
--15:00 中国酿酒集团 股东周年大会。
--16:00 利亚零售 股东周年大会。
*5月8日（周二）
-- 瑞声科技 公布第一季季报。
-- 先进半导体 公布第一季季报。
-- 中国动物保健品 公布第一季季报。
-- 金地商置 公布中报。
-- 香港交易所 公布第一季季报。
--09:00 中国铝业 于北京举行股东周年大会。
--09:00 南戈壁资源 于温哥华举行股东周年及特别大会。
--10:00 国泰航空 股东周年大会。
--10:00 协众国际控股 股东周年大会。
--11:00 荣晖国际 股东周年大会。
--11:15 创兴银行 股东周年大会。
--11:30 英皇钟表珠宝 股东周年大会。
--12:00 廖创兴企业 股东周年大会。
--14:00 利基控股 股东周年大会。
--14:30 世纪阳光 股东周年大会。
--15:00 大中华地产控股 股东周年大会。
--15:30 星岛 股东周年大会。
--15:30 惠记集团 股东周年大会。
--18:00 渣打集团 于伦敦举行股东周年大会。
注：1."*"代表新增。
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。(完) (整理 李珊珊)
“主要是伴随客户务实推进我们的国际化策略，财务上觉得可行的，在总体协同上觉得可操作的，所以我们国际化步伐会进一步加快。”他说。
中国国务院副总理张高丽赴俄罗斯举行中俄投资合作委员会第四次会议和中俄能源合作委员会双方主席会晤，访问爱沙尼亚、斯洛文尼亚、阿尔巴尼亚，赴哈萨克斯坦举行中哈合作委员会第八次会议，至19日。
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