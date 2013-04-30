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亚洲 | 2013年 4月 30日 星期二 09:30 BJT

****《港报快速浏览》--4月30日报摘,社评及财经评论****

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 --------------------------------报纸摘要-------------------------------------
 《香港报摘》－信报                                                          
 《香港报摘》－经济日报                                                      
 《香港报摘》－其他报纸重要消息                                              
 
 ----------------------------------社评--------------------------------------
 港报社评：排除干扰才能聚焦经济民生--文汇报                                  
 港报社评：一手楼新例速释疑，减楼市折腾--经济日报                            
 港报社评：安倍访俄制中，东亚难以安宁--信报                                  
 港报社评：慎研启德架空列车和电车效益--星岛日报                              
 港报社评：独立调委会查汤显明事件，挽救廉署也为香港福祉--明                  
 报                                                           
 
 ---------------------------------财经评论------------------------------------
 港报财经评论：国企业绩分化，启示政策倾斜--经济日报                          
 港报财经评论：“赚钱之神”讲美股--信报                                      
 
 -----------------------------------其他--------------------------------------
 中国报摘                                                                   
 台湾报摘                                                                   
    
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