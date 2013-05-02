《香港重要政经日程》--5月2日-5月9日

国际油市：亚洲航煤裂解价差上升，因卡塔尔一艘船货的出货受影响
路透新加坡4月4日 - 亚洲航煤裂解价差周二上涨，行业消息人士称来自卡塔尔的一艘船货的供应受到影响。但消息人士表示，地区供应仍充裕，令航煤/柴油处于贴水状态。
==================今日重要政经消息==================
5月2日（周四）
-- 公布3月份零售销售数字。
-- 伊利安达 公布首季业绩。
-- 宏利金融 公布首季业绩。
--10:00 华地国际 周年股东大会。
--10:00 万国国际矿业 周年股东大会。
--14:30 万裕科技 周年股东大会。
--15:30 冠军产业信托 周年股东大会。
==================近期重要政经消息==================
5月3日（周五）
-- 公布3月汇丰PMI。
-- I.T 公布全年业绩。
--10:00 银泰百货 在中国举行特别股东大会。
--10:30 中国利郎 周年股东大会。
--11:00 中裕燃气 周年股东大会。
--12:00 大酒店 周年股东大会。
--14:30 嘉里建设 周年股东大会。
--15:30 鹰君集团 周年股东大会。
5月6日（周一）
-- 澳博控股 公布首季业绩。
--09:30 建滔化工 周年股东大会。
--11:00 建滔积层板 周年股东大会。
--11:00 动感集团 周年股东大会。
--11:00 映美控股 周年股东大会。
--15:00 飞毛腿 周年股东大会。
5月7日（周二）
-- 金管局公布4月外汇储备。
-- 中国电子 董事会决议分派特别股息。
-- 恒生银行 董事委员会会议考虑宣派2013年度第一次中期股息。
-- 浙江沪杭甬 第一季季报。
--08:00 阳光油砂 股东周年大会和股东特别大会。
--09:00 中国宏桥 于上东举行股东周年大会。
--10:00 中国瑞风 股东周年大会。
--10:00 香港飞机工程 股东周年大会。
--10:00 匹克体育 股东周年大会。
--10:00 西伯利亚矿业 股东特别大会。
--12:30 阳光油砂 新闻发布会。
--14:00 先进半导体 于上海举行周年股东大会。
--14:30 太古地产 股东周年大会。
--15:00 中国海外宏洋集团 股东周年大会。
--15:00 通天酒业 股东周年大会。
--15:00 中国酿酒集团 股东周年大会。
--16:00 利亚零售 股东周年大会。
5月8日（周二）
-- 瑞声科技 公布第一季季报。
-- 先进半导体 公布第一季季报。
-- 中国动物保健品 公布第一季季报。
-- 金地商置 公布中报。
-- 香港交易所 公布第一季季报。
--09:00 中国铝业 于北京举行股东周年大会。
--09:00 南戈壁资源 于温哥华举行股东周年及特别大会。
--10:00 国泰航空 股东周年大会。
--10:00 协众国际控股 股东周年大会。
--11:00 荣晖国际 股东周年大会。
--11:15 创兴银行 股东周年大会。
--11:30 英皇钟表珠宝 股东周年大会。
--12:00 廖创兴企业 股东周年大会。
--14:00 利基控股 股东周年大会。
--14:30 世纪阳光 股东周年大会。
--15:00 大中华地产控股 股东周年大会。
--15:30 星岛 股东周年大会。
--15:30 惠记集团 股东周年大会。
--18:00 渣打集团 于伦敦举行股东周年大会。 *5月9日（周三）
-- 勇利航业 公布第一季季报。
-- 置富产业信托 公布第一季季报。
-- SBI控股 公布年报。
--09:30 新华文轩 于四川成都举行股东周年大会。
--10:00 合生元 举行股东周年大会。
--10:00 碧桂园 举行股东周年大会。
--10:00 太古股份公司A 举行股东周年大会。
--11:00 格菱控股 于江苏举行股东周年大会。
--11:30 亚洲金融 举行股东周年大会。
--11:30 港铁公司 举行股东周年大会。
--14:00 香港电讯-SS 举行股东周年大会。
--14:30 国泰君安国际 举行股东周年大会。
--14:30 金威啤酒 股东周年大会及股东特别大会。
--15:00 李氏大药厂 举行股东周年大会。
--15:30 永亨银行 举行股东周年大会。
--16:00 电讯盈科 举行股东周年大会。
--16:30 香港3月对外商品贸易量及价格统计。
注：1.“*”代表新增。
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。(完) (整理 李珊珊)
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