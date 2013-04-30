《全球重要经济事件一览表》--4月30日-5月7日

中国企业：建银投资将继续收购海外龙头企业，助推国内技术进步
路透上海4月11日 - 中国主权财富管理企业中国投资公司旗下中国建银投资有限公司高层周二表示，未来将继续收购海外龙头企业，将先进关键技术引入中国，重塑相关产业链，助推国内企业的技术进步和技术发展。
(除特别说明外，均为GMT时间)
4月30日(二)
华盛顿--美国联邦公开市场委员会(FOMC)举行为期两天的利率会议(至5月1日)。
都柏林--爱尔兰央行公布年度报告后，总裁霍诺汉(Patrick Honohan)发表谈话(1000)
5月1日(三)
华盛顿--美国联邦储备理事会(美联储/FED)联邦公开市场委员会(FOMC)宣布利率决定。(1800)
华盛顿--美国财政部负责国内金融事务的次长米勒在美国投资公司协会(ICI)发表演说。
苏黎世--瑞士央行理事祖布鲁克发表讲话。
悉尼--澳洲央行助理总裁艾迪(Malcolm Edey)在汤森路透监管峰会上发表讲话。
伦敦--英国央行货币政策委员会(MPC)委员布罗德班特就经济预估发表讲话(1800GMT)。
爱丁堡--英国央行副总裁贝利在爱丁堡的一场银行界人士晚宴上发表演说。
5月2日(四)
埃德蒙顿--加拿大央行总裁卡尼在亚伯达省发表演讲并举行记者会。
布拉迪斯拉发--欧洲央行执委会会议，会后将公布利率决议并举行记者会。
伦敦--欧洲复兴开发银行总裁Suma Chakrabarti爵士就土耳其、北非及新兴欧洲经济前景发表演说。
布鲁塞尔--欧盟执委会发表欧盟国家春季预估及分析。欧盟经济暨货币事务执委雷恩将举行记者会。
5月3日(五)
华盛顿--美联储理事塔鲁洛在华盛顿彼得森研究所就“评估为增进金融稳定而实施的改革进展”发表讲话(1630)。
里奇蒙--里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔在里奇蒙风险管理协会，就“2013年5月的经济展望”发表讲话(1645)。
波士顿--波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦参与“劳动城市挑战：一项为麻州规模较小城市规划的提案”的发起活动(1300)。
多伦多--加拿大央行总裁卡尼发表讲话。
东京--日本央行公布4月政策会议记录。
5月5日(日)
俄亥俄州--美国克利夫兰联邦储备银行总裁皮亚纳尔托在托莱多大学(University of Toledo)发表演说。
5月6日(一)
暂无重要经济事件。
5月7日(二)
德国施瓦本格明德--欧洲央行执委亚斯穆森在一场名为“政界春季讨论银行联盟”活动上发表讲话。
悉尼--澳洲央行召开利率会议。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 张明钧; 审校 徐文焰)
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(内文“金融”栏目下港交所计划“7月初”推出黄金合约有误，应为“6月或7月”) 以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：