版本:
中国
亚洲 | 2013年 4月 30日 星期二 09:23 BJT

《全球重要经济事件一览表》--4月30日-5月7日

(除特别说明外，均为GMT时间)

4月30日(二)

华盛顿--美国联邦公开市场委员会(FOMC)举行为期两天的利率会议(至5月1日)。

都柏林--爱尔兰央行公布年度报告后，总裁霍诺汉(Patrick Honohan)发表谈话(1000)

5月1日(三)

华盛顿--美国联邦储备理事会(美联储/FED)联邦公开市场委员会(FOMC)宣布利率决定。(1800)

华盛顿--美国财政部负责国内金融事务的次长米勒在美国投资公司协会(ICI)发表演说。

苏黎世--瑞士央行理事祖布鲁克发表讲话。

悉尼--澳洲央行助理总裁艾迪(Malcolm Edey)在汤森路透监管峰会上发表讲话。

伦敦--英国央行货币政策委员会(MPC)委员布罗德班特就经济预估发表讲话(1800GMT)。

爱丁堡--英国央行副总裁贝利在爱丁堡的一场银行界人士晚宴上发表演说。

5月2日(四)

埃德蒙顿--加拿大央行总裁卡尼在亚伯达省发表演讲并举行记者会。

布拉迪斯拉发--欧洲央行执委会会议，会后将公布利率决议并举行记者会。

伦敦--欧洲复兴开发银行总裁Suma Chakrabarti爵士就土耳其、北非及新兴欧洲经济前景发表演说。

布鲁塞尔--欧盟执委会发表欧盟国家春季预估及分析。欧盟经济暨货币事务执委雷恩将举行记者会。

5月3日(五)

华盛顿--美联储理事塔鲁洛在华盛顿彼得森研究所就“评估为增进金融稳定而实施的改革进展”发表讲话(1630)。

里奇蒙--里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔在里奇蒙风险管理协会，就“2013年5月的经济展望”发表讲话(1645)。

波士顿--波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦参与“劳动城市挑战：一项为麻州规模较小城市规划的提案”的发起活动(1300)。

多伦多--加拿大央行总裁卡尼发表讲话。

东京--日本央行公布4月政策会议记录。

5月5日(日)

俄亥俄州--美国克利夫兰联邦储备银行总裁皮亚纳尔托在托莱多大学(University of Toledo)发表演说。

5月6日(一)

暂无重要经济事件。

5月7日(二)

德国施瓦本格明德--欧洲央行执委亚斯穆森在一场名为“政界春季讨论银行联盟”活动上发表讲话。

悉尼--澳洲央行召开利率会议。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

全球外汇市场主要消息

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布尔日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 张明钧; 审校 徐文焰)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐