《香港报摘》--其他报纸重要消息4月30日

中国企业：建银投资将继续收购海外龙头企业，助推国内技术进步
路透上海4月11日 - 中国主权财富管理企业中国投资公司旗下中国建银投资有限公司高层周二表示，未来将继续收购海外龙头企业，将先进关键技术引入中国，重塑相关产业链，助推国内企业的技术进步和技术发展。
* 明报
--英冠球会伯明翰班主，上市公司伯明翰环球控股 主席杨家诚周一(29日)于法庭否认于2001年至2007年间，利用5个不同银行户口洗黑钱逾7.2亿港元，涉及共5项洗黑钱罪名，本周五(5月3日)裁决。
--台湾土地开发股份有限公司 董事长邱复生透露，计划投资100亿台币在距厦门仅半小时船程的台湾金门县投资开发购物、酒店及休闲娱乐设施，以吸引内地游客。
--内地最大的羽绒服生产商波司登 坦言虽然目前已锁定采购价格，但若H7N9禽流感疫情持续到6月，成本亦面临上升压力。 * 星岛日报
--一手住宅物业销售条例正式实施，新成立的一手销售监管局将全面执法。局方强调，若发展新楼销售出现违例个案，将会深入调查，若案件较为严重，亦会转交律政司跟进处理，包括进行检控程序。
--据悉，由中信泰富持有的鰂鱼涌大昌行商业中心全幢，即将由太古牵头财团大手承接，涉资约39亿港元，料将成为今年港岛区最大宗的全幢交易，平均尺价约10,473港元。
--景顺首席经济师祈连活表示，由于人民币尚未自由兑换，港元不宜与人民币挂钩，港元与美元挂钩仍是最适合香港，香港周期受全球经济周期所主导，相信联汇有可能在2047年之前会保持不变。 * 苹果日报
--市场消息透露，上任仅7个月的思捷 行政总裁马浩思(Jose Martinez)近月着手更换管理团队，并找回Zara的3位前产品部管理层进驻思捷，改革产品设计及加快供应链流程。
--自金沙中国 上市以来，一直担任其核数师的罗兵咸永道，早前主动致函金沙中国表示将不会重新委聘为核数师。 * 东方日报
--华人置业 主席刘銮雄与南华足球队足主兼商人罗杰承，被澳门当局控以清洗黑钱及行贿罪一案，押后7个多月后，再于澳门初级法院开审，惟仅罗杰承出庭，之前两次称病无出庭的刘銮雄再以糖尿病为由缺席。
--紫金矿业 继收购澳洲上市的金矿公司KMC后，又斥资2,000万澳元，认购南非铂族金属公司(NKWE)的可换股债券，若悉数换股，紫金将增持NKWE至24.16%。
--消息人士指，中石化炼化刚开始招募上市前的基础投资者，已接获多名内地大型工业集团及基金的大额认购，目前涉及认购金额已达40亿港元，其中中国航技为最大基础投资者，认购金额达1亿美元。 * 文汇报
--日圆汇价持续下跌。主营日本游的旅行社东瀛游，除大增人手应付旅客需求之外，执行董事禤国全表示，公司将于今年8月派发第4次花红，又平均加薪7%。
--中油燃气 主席兼行政总裁表示，今年该公司将继续拓展新的燃气项目以及汽车加气站项目，希望新增8个以上新燃气项目和新增15个汽车加气站。
--东亚银行 宣布推出新定息住宅按揭计划，设有1年定息期至3年期定息期，固定年利率2.15厘至2.4厘，到期后年利率为最优惠利率P-2.85厘，实际年利率2.4厘，现金回赠为贷款额最多0.5%。 * 大公报
--工银亚洲副行政总裁暨财务总监梁铭谦表示，对该行今年贷款增长仍然乐观，指会大力拓展内地企业来港融资及走出去的需求，料今年贷款增长将优于去年，保持双位数增长。
--安莉芳 公布，首3个月整体销售按年升8%，同店销售录得单位数增长，零售点较去年12月底净增加53个。
--汉能太阳能 宣布，计画积极开发下游业务，并决定正式成立汉能全球光伏应用集团，进军全球太阳能发电、光伏应用市场。(完)
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路透上海4月11日 - 中国主权财富管理企业中国投资公司旗下中国建银投资有限公司高层周二表示，未来将继续收购海外龙头企业，将先进关键技术引入中国，重塑相关产业链，助推国内企业的技术进步和技术发展。
路透上海4月11日 - 中国内蒙古霍林河煤业集团周二公告称，因企业融资未能及时完成的客观原因存在，其发行的债券“11霍煤债01”、“11霍煤债02”原定于2017年4月12日的本金分期兑付，将延期至2018年4月12日进行。
(内文“金融”栏目下港交所计划“7月初”推出黄金合约有误，应为“6月或7月”) 以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：