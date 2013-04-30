《香港报摘》--其他报纸重要消息4月30日

* 明报

--英冠球会伯明翰班主，上市公司伯明翰环球控股 主席杨家诚周一(29日)于法庭否认于2001年至2007年间，利用5个不同银行户口洗黑钱逾7.2亿港元，涉及共5项洗黑钱罪名，本周五(5月3日)裁决。

--台湾土地开发股份有限公司 董事长邱复生透露，计划投资100亿台币在距厦门仅半小时船程的台湾金门县投资开发购物、酒店及休闲娱乐设施，以吸引内地游客。

--内地最大的羽绒服生产商波司登 坦言虽然目前已锁定采购价格，但若H7N9禽流感疫情持续到6月，成本亦面临上升压力。 * 星岛日报

--一手住宅物业销售条例正式实施，新成立的一手销售监管局将全面执法。局方强调，若发展新楼销售出现违例个案，将会深入调查，若案件较为严重，亦会转交律政司跟进处理，包括进行检控程序。

--据悉，由中信泰富持有的鰂鱼涌大昌行商业中心全幢，即将由太古牵头财团大手承接，涉资约39亿港元，料将成为今年港岛区最大宗的全幢交易，平均尺价约10,473港元。

--景顺首席经济师祈连活表示，由于人民币尚未自由兑换，港元不宜与人民币挂钩，港元与美元挂钩仍是最适合香港，香港周期受全球经济周期所主导，相信联汇有可能在2047年之前会保持不变。 * 苹果日报

--市场消息透露，上任仅7个月的思捷 行政总裁马浩思(Jose Martinez)近月着手更换管理团队，并找回Zara的3位前产品部管理层进驻思捷，改革产品设计及加快供应链流程。

--自金沙中国 上市以来，一直担任其核数师的罗兵咸永道，早前主动致函金沙中国表示将不会重新委聘为核数师。 * 东方日报

--华人置业 主席刘銮雄与南华足球队足主兼商人罗杰承，被澳门当局控以清洗黑钱及行贿罪一案，押后7个多月后，再于澳门初级法院开审，惟仅罗杰承出庭，之前两次称病无出庭的刘銮雄再以糖尿病为由缺席。

--紫金矿业 继收购澳洲上市的金矿公司KMC后，又斥资2,000万澳元，认购南非铂族金属公司(NKWE)的可换股债券，若悉数换股，紫金将增持NKWE至24.16%。

--消息人士指，中石化炼化刚开始招募上市前的基础投资者，已接获多名内地大型工业集团及基金的大额认购，目前涉及认购金额已达40亿港元，其中中国航技为最大基础投资者，认购金额达1亿美元。 * 文汇报

--日圆汇价持续下跌。主营日本游的旅行社东瀛游，除大增人手应付旅客需求之外，执行董事禤国全表示，公司将于今年8月派发第4次花红，又平均加薪7%。

--中油燃气 主席兼行政总裁表示，今年该公司将继续拓展新的燃气项目以及汽车加气站项目，希望新增8个以上新燃气项目和新增15个汽车加气站。

--东亚银行 宣布推出新定息住宅按揭计划，设有1年定息期至3年期定息期，固定年利率2.15厘至2.4厘，到期后年利率为最优惠利率P-2.85厘，实际年利率2.4厘，现金回赠为贷款额最多0.5%。 * 大公报

--工银亚洲副行政总裁暨财务总监梁铭谦表示，对该行今年贷款增长仍然乐观，指会大力拓展内地企业来港融资及走出去的需求，料今年贷款增长将优于去年，保持双位数增长。

--安莉芳 公布，首3个月整体销售按年升8%，同店销售录得单位数增长，零售点较去年12月底净增加53个。

--汉能太阳能 宣布，计画积极开发下游业务，并决定正式成立汉能全球光伏应用集团，进军全球太阳能发电、光伏应用市场。(完)