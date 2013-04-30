台湾央行：28天期国库券决标贴现率0.32%，略低于市场预期

香港金融：证监会称可能无法单凭风险披露评核“一带一路”项目上市申请
证监会今天发出声明，当中载列证监会于审核基建工程项目公司拟在香港上市的申请时将予考虑的因素，有关因素是为了处理潜在的国家和相关风险而设，目的是维持市场的整体质素，同时为基建工程项目公司提供实现上市的途径。
路透台北4月30日 - 台湾央行周二代财政部标售28天期国库券，其决标贴现率为0.32%，略低于市场预期的0.35%附近。
央行表示，得标者加权平均投标贴现率为0.276%，区间为0.18-0.32%。此期国库券由银行业100%得标。
此期国库券投标总额为817亿台币，发行金额为150亿，投标倍数为5.45倍。
该期国库券为足额发行，将在周四(5月2日)交割，到期日为2013年5月30日。
以下为2012年以来国库券发行细节：
标售日期 发行天期 发行金额 决标贴现率 投标倍数
2013年
4月30日 28 150 0.320 5.45
4月23日 91 300 0.430 4.11
3月27日 364 200 0.629 5.29
2月 6日 273 200 0.663 3.13
1月18日 182 250 0.630 2.62
2012年
12月13日 182 300 0.618 2.60
11月30日 364 300 0.700 2.00
11月26日 273 300 0.650 2.51
10月29日 182 300 0.630 3.32
9月 5日 91 150 0.630 4.56
8月13日 364 200 0.780 3.96
7月24日 273 300 0.770 2.91
6月21日 364 250 0.834 3.34
4月30日 182 250 0.835 4.01
4月19日 91 300 0.800 2.43
* 表不足额发行 (完)
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证监会今天发出声明，当中载列证监会于审核基建工程项目公司拟在香港上市的申请时将予考虑的因素，有关因素是为了处理潜在的国家和相关风险而设，目的是维持市场的整体质素，同时为基建工程项目公司提供实现上市的途径。
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
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