金属期市：伦铜下滑，但对宽松政策的预期缓解跌势

中国企业：建银投资将继续收购海外龙头企业，助推国内技术进步
路透上海4月11日 - 中国主权财富管理企业中国投资公司旗下中国建银投资有限公司高层周二表示，未来将继续收购海外龙头企业，将先进关键技术引入中国，重塑相关产业链，助推国内企业的技术进步和技术发展。
伦铜4月料，下跌逾5%。有可能录得去年5月以来的最大单月跌幅。
上海期交所休市直到周四才恢复交易。
距离全球金融危机发作已经过去了五年，但世界经济仍是一副久治不愈的样子，以至于欧洲央行可能在本周宣布降息，美联储也有可能暗示不会减少对美国经济的刺激力度。
周一公布的数据显示，美国消费者支出在3月意外上升，因天气寒冷暂时刺激了公用事业方面的需求，然而整体经济降温的局面并没有什么改变。
美国一项关键的通胀指标在3月下降，这将鼓励美联储官员在2013年大部分时间继续积极购买债券，冷却他们对提早缩减购债计划的热情。
最大的美国金矿商Newmont Mining 周一公布第一季获利降幅远大于预期，因黄金和铜出货量跌逾10%，并且这些金属的实际价格下滑。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 李婷仪/王翔琼; 审校 李爽)
路透上海4月11日 - 中国主权财富管理企业中国投资公司旗下中国建银投资有限公司高层周二表示，未来将继续收购海外龙头企业，将先进关键技术引入中国，重塑相关产业链，助推国内企业的技术进步和技术发展。
路透上海4月11日 - 中国内蒙古霍林河煤业集团周二公告称，因企业融资未能及时完成的客观原因存在，其发行的债券“11霍煤债01”、“11霍煤债02”原定于2017年4月12日的本金分期兑付，将延期至2018年4月12日进行。
(内文“金融”栏目下港交所计划“7月初”推出黄金合约有误，应为“6月或7月”) 以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：