金属期市：伦铜下滑，但对宽松政策的预期缓解跌势

伦铜4月料，下跌逾5%。有可能录得去年5月以来的最大单月跌幅。

上海期交所休市直到周四才恢复交易。

距离全球金融危机发作已经过去了五年，但世界经济仍是一副久治不愈的样子，以至于欧洲央行可能在本周宣布降息，美联储也有可能暗示不会减少对美国经济的刺激力度。

周一公布的数据显示，美国消费者支出在3月意外上升，因天气寒冷暂时刺激了公用事业方面的需求，然而整体经济降温的局面并没有什么改变。

美国一项关键的通胀指标在3月下降，这将鼓励美联储官员在2013年大部分时间继续积极购买债券，冷却他们对提早缩减购债计划的热情。

最大的美国金矿商Newmont Mining 周一公布第一季获利降幅远大于预期，因黄金和铜出货量跌逾10%，并且这些金属的实际价格下滑。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金