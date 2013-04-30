路透调查：4月美国皮卡车销售亮眼，整体汽车市场料连六月热销

中国企业：建银投资将继续收购海外龙头企业，助推国内技术进步
路透上海4月11日 - 中国主权财富管理企业中国投资公司旗下中国建银投资有限公司高层周二表示，未来将继续收购海外龙头企业，将先进关键技术引入中国，重塑相关产业链，助推国内企业的技术进步和技术发展。
路透底特律4月29日 - 分析师表示，美国房市改善及较低的能源价格，提振了4月全尺寸皮卡车和小型休旅车(SUV)的销售，协助美国汽车市场连续第六个月保持强劲的销售速度。
自2月以来汽油价格逐步下滑。4月平均一加仑的普通汽油较2012年同月下滑了8%，另一方面，房市表现成为美国经济的亮点。
“相对较低的汽油价格，加上小型企业的卡车需求改善，导致4月小型和大型皮卡车的销售亮眼。我们认为这样的趋势在2013年余下时间甚至会进一步增强，” TrueCar.com分析师 Jesse Toprak表示。
接受汤森路透调查的分析师平均预估4月美国汽车销售年率将为1,525万辆。这将是连续第六个月销售年率高于1,500万辆。
汽车厂商将在5月1日公布4月美国汽车销售报告。
根据Kelley Blue Book(KBB) ，4月大型皮卡车销售较上年同期成长26%，为各种主要车型中增幅最大的，且是该月整体汽车销售增幅的两倍。
KBB数据显示，小型跨界车，像是福特Escape及本田汽车的CR-V等，其销售大增23%。4月卡车和跨界车合计销售量占了美国汽车市场的近四分之一，高于一年前的约21%。
4月卡车销售或许将协助通用汽车 的美国市占率上攀到18%，高于3月时的约17%。
根据汽车研究公司Edmunds.com，4月通用和福特 的美国市占率料较上年同期小幅增加。丰田汽车 和本田汽车的市占率则料将下降。
根据J.D. Power and Associates，美国汽车市场整体表现强劲，汽车价格同时也呈现上涨。在今年的前四个月，新车价格上涨了3.1%，使得业者营收额外多了132亿美元。
价格上涨一方面是因为新车设计缘故，但汽车业者自律、不大举祭出优惠措施也是原因之一。
美国汽车业高层主管，包括福特执行长Alan Mulally在内，已表达对日圆贬值的担忧，目前日圆兑美元汇价仅略低于98日圆，10月初时为78日圆。
日圆贬值让丰田汽车等日系车厂更有降价和提供更多优惠的空间。不过巴克莱分析师Brian Johnson指出，日本业者可能会扩大提供娱乐及导航功能等配备，而非降价。
福特财务长Bob Shanks在讨论福特第一季财报的电话会议上表示，“值得密切注意的是，日本竞争对手受惠于日圆贬值时对竞争力的影响。”(完)
(编译 戴素萍; 审校 张明钧)
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