路透调查：4月美国皮卡车销售亮眼，整体汽车市场料连六月热销

路透底特律4月29日 - 分析师表示，美国房市改善及较低的能源价格，提振了4月全尺寸皮卡车和小型休旅车(SUV)的销售，协助美国汽车市场连续第六个月保持强劲的销售速度。

自2月以来汽油价格逐步下滑。4月平均一加仑的普通汽油较2012年同月下滑了8%，另一方面，房市表现成为美国经济的亮点。

“相对较低的汽油价格，加上小型企业的卡车需求改善，导致4月小型和大型皮卡车的销售亮眼。我们认为这样的趋势在2013年余下时间甚至会进一步增强，” TrueCar.com分析师 Jesse Toprak表示。

接受汤森路透调查的分析师平均预估4月美国汽车销售年率将为1,525万辆。这将是连续第六个月销售年率高于1,500万辆。

汽车厂商将在5月1日公布4月美国汽车销售报告。

根据Kelley Blue Book(KBB) ，4月大型皮卡车销售较上年同期成长26%，为各种主要车型中增幅最大的，且是该月整体汽车销售增幅的两倍。

KBB数据显示，小型跨界车，像是福特Escape及本田汽车的CR-V等，其销售大增23%。4月卡车和跨界车合计销售量占了美国汽车市场的近四分之一，高于一年前的约21%。

4月卡车销售或许将协助通用汽车 的美国市占率上攀到18%，高于3月时的约17%。

根据汽车研究公司Edmunds.com，4月通用和福特 的美国市占率料较上年同期小幅增加。丰田汽车 和本田汽车的市占率则料将下降。

根据J.D. Power and Associates，美国汽车市场整体表现强劲，汽车价格同时也呈现上涨。在今年的前四个月，新车价格上涨了3.1%，使得业者营收额外多了132亿美元。

价格上涨一方面是因为新车设计缘故，但汽车业者自律、不大举祭出优惠措施也是原因之一。

美国汽车业高层主管，包括福特执行长Alan Mulally在内，已表达对日圆贬值的担忧，目前日圆兑美元汇价仅略低于98日圆，10月初时为78日圆。

日圆贬值让丰田汽车等日系车厂更有降价和提供更多优惠的空间。不过巴克莱分析师Brian Johnson指出，日本业者可能会扩大提供娱乐及导航功能等配备，而非降价。

福特财务长Bob Shanks在讨论福特第一季财报的电话会议上表示，“值得密切注意的是，日本竞争对手受惠于日圆贬值时对竞争力的影响。”(完)