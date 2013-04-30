更新版 1-台湾汇市：台币兑美元盘初升破29.5，央行小幅进场干预

中国企业：建银投资将继续收购海外龙头企业，助推国内技术进步
路透上海4月11日 - 中国主权财富管理企业中国投资公司旗下中国建银投资有限公司高层周二表示，未来将继续收购海外龙头企业，将先进关键技术引入中国，重塑相关产业链，助推国内企业的技术进步和技术发展。
(新增交易员说法及细节)
路透台北4月30日 - 台币兑美元 周二盘初升破29.50关卡，未受第一季GDP远低于预期的负面消息影响，因美元全线下跌，且外资持续汇入与月底出口商抛汇等的带动。惟进口商也逢低买进美元，再加上央行的小幅干预，令台币升值幅度未再进一步扩大。
汇银人士认为，台币在站稳29.50关卡后，盘中将视股市涨幅蓄势向29.40推进，惟明日金融市场将因劳动节休假一天，且台币短线涨幅已大，盘中应留意获利了结卖压以及央行干预力道是否扩大，今日区间看在29.380-29.500。
富兰克林证券投顾引述研究机构EPFR针对18-24日基金资金流向报告指出，外资于亚股大抵呈现作多格局，尤以台股获5.82亿美元净买超为最，为近三个月来最大单周净买超。
分析师认为，在国际资金持续流入台湾的趋势下，台币短期难以反应经济处于疲弱状态的应有价位，且央行不会在此时逆势令台币走贬。惟中期而言，央行料引导台币走贬以提升厂商的出口竞争力。
台湾主计总处周二公布,今年首季国内生产总值(GDP)概估为年增1.54%,明显低于市场预期的年增3.0%。因输出成长低于预期，民间消费疲弱。
台币早盘实际成交区间落在29.423-29.464，上日在29.520-29.610；上日央行作价收于29.606。
交易员预测今日集中交易区间：
* 29.380-29.500
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环球经济新闻请见 (记者 董永年; 审校 杨淑祯)
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