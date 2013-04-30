更新版 1-台湾汇市：台币兑美元盘初升破29.5，央行小幅进场干预

(新增交易员说法及细节)

路透台北4月30日 - 台币兑美元 周二盘初升破29.50关卡，未受第一季GDP远低于预期的负面消息影响，因美元全线下跌，且外资持续汇入与月底出口商抛汇等的带动。惟进口商也逢低买进美元，再加上央行的小幅干预，令台币升值幅度未再进一步扩大。

汇银人士认为，台币在站稳29.50关卡后，盘中将视股市涨幅蓄势向29.40推进，惟明日金融市场将因劳动节休假一天，且台币短线涨幅已大，盘中应留意获利了结卖压以及央行干预力道是否扩大，今日区间看在29.380-29.500。

富兰克林证券投顾引述研究机构EPFR针对18-24日基金资金流向报告指出，外资于亚股大抵呈现作多格局，尤以台股获5.82亿美元净买超为最，为近三个月来最大单周净买超。

分析师认为，在国际资金持续流入台湾的趋势下，台币短期难以反应经济处于疲弱状态的应有价位，且央行不会在此时逆势令台币走贬。惟中期而言，央行料引导台币走贬以提升厂商的出口竞争力。

台湾主计总处周二公布,今年首季国内生产总值(GDP)概估为年增1.54%,明显低于市场预期的年增3.0%。因输出成长低于预期，民间消费疲弱。

台币早盘实际成交区间落在29.423-29.464，上日在29.520-29.610；上日央行作价收于29.606。

交易员预测今日集中交易区间：

* 29.380-29.500

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