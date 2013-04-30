《全球投资焦点》全球经济增长放缓，大宗商品投资者临阵退缩

偏重大宗商品的基金经理将希望寄托在2013年下半年反弹上。他们预期各国央行的新刺激措施将推高通胀，进而对大宗商品形成支撑，尤其是黄金。

然而多重资产经理和分析师对于进一步刺激措施能带来的影响持怀疑态度。他们不预期今年通胀会升高，指出美国通胀保值债券市场已经反映了通胀下滑。

“从策略的角度来看，即使是在中期，大宗商品都不会是我们想要逢低进场的区块，”Jooste称。

“我们偏好在股市做多，而其表现确实不错，但对于下半年回升的论调还是有些质疑在，我们也认同这样的质疑声音。”

London & Capital的投资主管Ashok Shah预期，经济环境将恶化。他认为短期内通缩的机率高于通胀。