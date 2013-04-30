《全球投资焦点》全球经济增长放缓，大宗商品投资者临阵退缩

香港金融：证监会称可能无法单凭风险披露评核“一带一路”项目上市申请
证监会今天发出声明，当中载列证监会于审核基建工程项目公司拟在香港上市的申请时将予考虑的因素，有关因素是为了处理潜在的国家和相关风险而设，目的是维持市场的整体质素，同时为基建工程项目公司提供实现上市的途径。
偏重大宗商品的基金经理将希望寄托在2013年下半年反弹上。他们预期各国央行的新刺激措施将推高通胀，进而对大宗商品形成支撑，尤其是黄金。
然而多重资产经理和分析师对于进一步刺激措施能带来的影响持怀疑态度。他们不预期今年通胀会升高，指出美国通胀保值债券市场已经反映了通胀下滑。
“从策略的角度来看，即使是在中期，大宗商品都不会是我们想要逢低进场的区块，”Jooste称。
“我们偏好在股市做多，而其表现确实不错，但对于下半年回升的论调还是有些质疑在，我们也认同这样的质疑声音。”
London & Capital的投资主管Ashok Shah预期，经济环境将恶化。他认为短期内通缩的机率高于通胀。
“在全球成长持续低迷，且欧洲尤其受压的情况下，盲目买进并持有并不是好对策，”他说。“铝和铜的前景依旧格外艰困。”(完) (编译 白云/艾茂林/梁睿雪/王冠中; 审校 程琳/张涛/于春红)
证监会今天发出声明，当中载列证监会于审核基建工程项目公司拟在香港上市的申请时将予考虑的因素，有关因素是为了处理潜在的国家和相关风险而设，目的是维持市场的整体质素，同时为基建工程项目公司提供实现上市的途径。
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
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