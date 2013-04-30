更新版 1-台湾债市：GDP逊预期令殖利率多下挫，长券修正大曲线趋平

中国企业：建银投资将继续收购海外龙头企业，助推国内技术进步
路透上海4月11日 - 中国主权财富管理企业中国投资公司旗下中国建银投资有限公司高层周二表示，未来将继续收购海外龙头企业，将先进关键技术引入中国，重塑相关产业链，助推国内企业的技术进步和技术发展。
路透台北4月30日 - 台湾周二稍早因公布远低于预期的第一季GDP数值 ，令台债市场各天期长短券殖利率同步走低，五年热券102/2殖利率因此前已屡破低位，今日盘中反应有限，且遇获利了结卖压；但10年券102/6则出量大涨，盘中殖利率跌幅超过2.5%，创下该券交易来新低。
交易员指出，长券借力使力，需求回稳，令整体殖利率曲线趋平，多方信心增强，且创造短券的下修空间。不过台湾明日逢劳动节假期休市一天，期间又有美欧央行利率决策，下半周将以国际盘势为指引。
五年热券102/2 盘中低位报0.8893%续创逾三个月低位，前低为今年1月25日报0.8840%；10年公债102/6 盘中大跌逾3基点，创该券交易来新低1.1910%；20年券102/3 成交量较低，但殖利率也大跌逾4基点。
交易员观察市场的最新动态：
* 五年券在关键水位测试，但追价趋于谨慎，且逢获利了结卖压。
* 10年券表现亮丽，初步已达满足点，待国际市场进一步指引。
* 长券端殖利率修正创造下档空间。
* 第二季以后长券供给量低，为殖利率修正理由之一。
今日预估殖利率交易区间：
* 102/2 估在0.885%-0.900%。
* 102/6 估在1.180%-1.200%。
本地时间10:07最新报价： * 102/2殖利率升0.08基点，报0.8955%。
* 102/6殖利率跌2.9基点报1.1950%。
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* 《综述》美国3月个人支出意外上升，但难改整体经济降温局面 (完) (记者 林妙容; 审校 屈桂娟)
路透上海4月11日 - 中国主权财富管理企业中国投资公司旗下中国建银投资有限公司高层周二表示，未来将继续收购海外龙头企业，将先进关键技术引入中国，重塑相关产业链，助推国内企业的技术进步和技术发展。
路透上海4月11日 - 中国内蒙古霍林河煤业集团周二公告称，因企业融资未能及时完成的客观原因存在，其发行的债券“11霍煤债01”、“11霍煤债02”原定于2017年4月12日的本金分期兑付，将延期至2018年4月12日进行。
(内文“金融”栏目下港交所计划“7月初”推出黄金合约有误，应为“6月或7月”) 以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：