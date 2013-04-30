更新版 1-台湾债市：GDP逊预期令殖利率多下挫，长券修正大曲线趋平

路透台北4月30日 - 台湾周二稍早因公布远低于预期的第一季GDP数值 ，令台债市场各天期长短券殖利率同步走低，五年热券102/2殖利率因此前已屡破低位，今日盘中反应有限，且遇获利了结卖压；但10年券102/6则出量大涨，盘中殖利率跌幅超过2.5%，创下该券交易来新低。

交易员指出，长券借力使力，需求回稳，令整体殖利率曲线趋平，多方信心增强，且创造短券的下修空间。不过台湾明日逢劳动节假期休市一天，期间又有美欧央行利率决策，下半周将以国际盘势为指引。

五年热券102/2 盘中低位报0.8893%续创逾三个月低位，前低为今年1月25日报0.8840%；10年公债102/6 盘中大跌逾3基点，创该券交易来新低1.1910%；20年券102/3 成交量较低，但殖利率也大跌逾4基点。

交易员观察市场的最新动态：

* 五年券在关键水位测试，但追价趋于谨慎，且逢获利了结卖压。

* 10年券表现亮丽，初步已达满足点，待国际市场进一步指引。

* 长券端殖利率修正创造下档空间。

* 第二季以后长券供给量低，为殖利率修正理由之一。

今日预估殖利率交易区间：

* 102/2 估在0.885%-0.900%。

* 102/6 估在1.180%-1.200%。

本地时间10:07最新报价： * 102/2殖利率升0.08基点，报0.8955%。

* 102/6殖利率跌2.9基点报1.1950%。

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