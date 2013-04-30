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亚洲 | 2013年 4月 30日 星期二 10:23 BJT

背景资料：主要新兴国家外债情势一览

路透伦敦4月29日 - 近几年来新兴国家民间债务水准稳定增加。以下为部分主要新兴经济体的民间及政府外部债务的状况(单位：亿美元)：

2013年预估值 2008年 2005年

巴西 民间 413.2 200.4 106.4

政府 63.7 62.6 81.6

波兰 民间 215.5 173.4 72.1

政府 163.6 70.1 60.8

俄罗斯 民间 597.5 424.6 175.1

政府 55.4 40.6 76.5

南非 民间 86.4 55.8 32.8

政府 65.2 17.1 15.8

土耳其 民间 235.0 188.1 82.9

政府 112.5 92.4 85.8

乌克兰 民间 105.5 85.0 27.9

政府 30.5 16.7 11.8

中国 民间 745.9 356.9 263.5

政府 35.9 33.3 33.0

印度 民间 350.0 168.6 92.9

政府 86.9 55.9 46.3

印尼 民间 135.0 62.6 50.6

政府 130.3 86.6 80.1

韩国 民间 299.0 256.0 140.0

政府 126.2 61.8 22.0

泰国 民间 116.8 61.3 44.1

政府 29.0 14.8 15.2

资料来源：摩根大通(完)
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