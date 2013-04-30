背景资料：主要新兴国家外债情势一览

中国企业：建银投资将继续收购海外龙头企业，助推国内技术进步
路透上海4月11日 - 中国主权财富管理企业中国投资公司旗下中国建银投资有限公司高层周二表示，未来将继续收购海外龙头企业，将先进关键技术引入中国，重塑相关产业链，助推国内企业的技术进步和技术发展。
路透伦敦4月29日 - 近几年来新兴国家民间债务水准稳定增加。以下为部分主要新兴经济体的民间及政府外部债务的状况(单位：亿美元)：
2013年预估值 2008年 2005年
巴西 民间 413.2 200.4 106.4
政府 63.7 62.6 81.6
波兰 民间 215.5 173.4 72.1
政府 163.6 70.1 60.8
俄罗斯 民间 597.5 424.6 175.1
政府 55.4 40.6 76.5
南非 民间 86.4 55.8 32.8
政府 65.2 17.1 15.8
土耳其 民间 235.0 188.1 82.9
政府 112.5 92.4 85.8
乌克兰 民间 105.5 85.0 27.9
政府 30.5 16.7 11.8
中国 民间 745.9 356.9 263.5
政府 35.9 33.3 33.0
印度 民间 350.0 168.6 92.9
政府 86.9 55.9 46.3
印尼 民间 135.0 62.6 50.6
政府 130.3 86.6 80.1
韩国 民间 299.0 256.0 140.0
政府 126.2 61.8 22.0
泰国 民间 116.8 61.3 44.1
政府 29.0 14.8 15.2
资料来源：摩根大通(完)
路透上海4月11日 - 中国主权财富管理企业中国投资公司旗下中国建银投资有限公司高层周二表示，未来将继续收购海外龙头企业，将先进关键技术引入中国，重塑相关产业链，助推国内企业的技术进步和技术发展。
路透上海4月11日 - 中国内蒙古霍林河煤业集团周二公告称，因企业融资未能及时完成的客观原因存在，其发行的债券“11霍煤债01”、“11霍煤债02”原定于2017年4月12日的本金分期兑付，将延期至2018年4月12日进行。
(内文“金融”栏目下港交所计划“7月初”推出黄金合约有误，应为“6月或7月”) 以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：