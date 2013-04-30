日本个股：富士通洽谈向美国Spansion出售微控制器芯片业务--消息

路透东京4月30日 - 知悉内情的两名消息人士周二对路透表示，日本富士通 将微控制器芯片(晶片)业务出售给美国半导体企业Spansion 的谈判进入后期阶段。这项交易将扩宽Spansion的产品线，以此能够更好地迎合汽车业客户。

交易条件目前还无法获得。该交易将包括出售富士通的微控制器设计和开发业务，以及一座日本工厂。

微控制器是广泛用于汽车的芯片，被视为是高速成长的领域。Spansion是富士通和超微半导体(AMD) 在2003年创建的合资企业，专门从事快闪记忆体(闪存)业务。该公司一直试图将产品种类多元化。

虽然半导体曾是富士通的一项主要业务，但该公司与其他日本芯片制造商却未能跟上三星电子 等竞争对手的脚步。富士通还计划在本财年将其大型积体电路芯片业务与Panasonic 的这项业务合并在一起。