日本个股：富士通洽谈向美国Spansion出售微控制器芯片业务--消息

中国企业：建银投资将继续收购海外龙头企业，助推国内技术进步
路透上海4月11日 - 中国主权财富管理企业中国投资公司旗下中国建银投资有限公司高层周二表示，未来将继续收购海外龙头企业，将先进关键技术引入中国，重塑相关产业链，助推国内企业的技术进步和技术发展。
路透东京4月30日 - 知悉内情的两名消息人士周二对路透表示，日本富士通 将微控制器芯片(晶片)业务出售给美国半导体企业Spansion 的谈判进入后期阶段。这项交易将扩宽Spansion的产品线，以此能够更好地迎合汽车业客户。
交易条件目前还无法获得。该交易将包括出售富士通的微控制器设计和开发业务，以及一座日本工厂。
微控制器是广泛用于汽车的芯片，被视为是高速成长的领域。Spansion是富士通和超微半导体(AMD) 在2003年创建的合资企业，专门从事快闪记忆体(闪存)业务。该公司一直试图将产品种类多元化。
虽然半导体曾是富士通的一项主要业务，但该公司与其他日本芯片制造商却未能跟上三星电子 等竞争对手的脚步。富士通还计划在本财年将其大型积体电路芯片业务与Panasonic 的这项业务合并在一起。
一名富士通的发言人称，关于其微控制器芯片业务尚未作出决定。包括日本经济新闻在内的日本媒体也报导了相关消息。(完) (编译 王翔琼; 审校 于春红)
路透上海4月11日 - 中国主权财富管理企业中国投资公司旗下中国建银投资有限公司高层周二表示，未来将继续收购海外龙头企业，将先进关键技术引入中国，重塑相关产业链，助推国内企业的技术进步和技术发展。
路透上海4月11日 - 中国内蒙古霍林河煤业集团周二公告称，因企业融资未能及时完成的客观原因存在，其发行的债券“11霍煤债01”、“11霍煤债02”原定于2017年4月12日的本金分期兑付，将延期至2018年4月12日进行。
(内文“金融”栏目下港交所计划“7月初”推出黄金合约有误，应为“6月或7月”) 以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：