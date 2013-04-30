澳新汇市：澳元与新西兰元涨势延续，因美联储和欧洲央行放松政策的压力增加

澳元支撑位在1.0310，重要阻力位在1.0400，此处为100日移动均线及200日移动均线会合处。

新西兰元兑美元 持稳在0.8547美元，隔夜曾高见两周高位0.8575，周一当地尾盘报0.8529。本月新西兰元有望上涨逾2%。

支撑位在0.8525，然后是0.8515，阻力位为4月15日高位0.8580，其上为0.8600。

在新西兰公布4月企业信心连续第二个月下滑后，新西兰元小跌。

澳新货币兑日圆上涨，且本月有望有可观的升幅。澳元兑日圆 升至101.38日圆；新西兰元兑日圆 则报83.76日圆。两者在4月均升至五年高位。

受到欧洲，甚至美国可能进一步放宽政策的揣测所激励，商品相关货币走扬。欧洲央行和美联储本周将举行政策会议。

路透调查显示，欧元区货币市场交易商对于欧洲央行是否将在周四政策会议上降息意见分歧，持两种意见的交易商数量各占一半，同时没有一位受访者认为降息将增加银行间拆放款数量。

美国一项关键的通胀指标在3月下降，这将鼓励美联储官员在2013年大部分时间继续积极购买债券，冷却他们对提早缩减购债计划的热情。 。(完)

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