《企业并购焦点》中国阿里巴巴入股新浪微博，切入社交网络媒体平台

香港金融：证监会称可能无法单凭风险披露评核“一带一路”项目上市申请
证监会今天发出声明，当中载列证监会于审核基建工程项目公司拟在香港上市的申请时将予考虑的因素，有关因素是为了处理潜在的国家和相关风险而设，目的是维持市场的整体质素，同时为基建工程项目公司提供实现上市的途径。
新浪的多数收入来自其网站和微博的网络广告，中国的网络广告增长速度放缓已经让投资者为新浪感到担忧。新浪股价在过去12个月内下跌了15%。
Maxim Group的分析师Echo He表示，与阿里巴巴结盟应能在长期内帮助新浪，但是给新浪现金解决不了它的问题，新浪的估值仍将依其盈利能力而定。
这并不是新浪第一次为寻求新的收入来源而跟中国的主要企业结盟。
去年，新浪就曾与百度 合作，新浪无线网站使用百度搜索，而百度表示，其云服务将预装微博应用。
有分析师称，新浪有可能与很多其他公司结盟，但Morningstar分析师Dan Su认为，与阿里巴巴结盟后，新浪近期可能不会再有与其他大企业结盟的计划。
新浪还授予阿里巴巴一项期权，允许阿里巴巴在未来按事先约定的定价方式，将其在微博公司的全稀释摊薄后的股份比例提高至30%。
新浪在声明中称，这一战略合作预计在未来三年内给新浪微博带来大约3.8亿美元的营销和社会化电子商务的收入。(完) (编译 蔡美珍/石冠兰/梁睿雪/白云; 审校 徐文焰/王丽鑫)
证监会今天发出声明，当中载列证监会于审核基建工程项目公司拟在香港上市的申请时将予考虑的因素，有关因素是为了处理潜在的国家和相关风险而设，目的是维持市场的整体质素，同时为基建工程项目公司提供实现上市的途径。
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
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