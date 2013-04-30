《企业并购焦点》中国阿里巴巴入股新浪微博，切入社交网络媒体平台

新浪的多数收入来自其网站和微博的网络广告，中国的网络广告增长速度放缓已经让投资者为新浪感到担忧。新浪股价在过去12个月内下跌了15%。

Maxim Group的分析师Echo He表示，与阿里巴巴结盟应能在长期内帮助新浪，但是给新浪现金解决不了它的问题，新浪的估值仍将依其盈利能力而定。

这并不是新浪第一次为寻求新的收入来源而跟中国的主要企业结盟。

去年，新浪就曾与百度 合作，新浪无线网站使用百度搜索，而百度表示，其云服务将预装微博应用。

有分析师称，新浪有可能与很多其他公司结盟，但Morningstar分析师Dan Su认为，与阿里巴巴结盟后，新浪近期可能不会再有与其他大企业结盟的计划。

新浪还授予阿里巴巴一项期权，允许阿里巴巴在未来按事先约定的定价方式，将其在微博公司的全稀释摊薄后的股份比例提高至30%。