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亚洲 | 2013年 4月 30日 星期二 11:12 BJT

《汇市简讯》澳元/新西兰元若未能收盘站上10日均线，趋势将偏空

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* 昨日出现内移日(inside day)型态，亚洲市场窄幅波动，尽管新西兰数据不给力

* 新西兰稍早公布的房市及企业信心数据表现疲软

* 月底成交量偏低，仍倾向下跌

* 5日、10日、20日均线及波林格区间均走空

* 在2009年10月低点1.1940之前未见技术面支撑

* 浏览技术图表请点选：(link.reuters.com/myf77t)(完)

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