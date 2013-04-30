台湾债市：公司债RP利率稳中趋跌，受短票成交利率走低带动

路透台北4月30日 - 台湾公司债附买回(RP)成交利率周二稳中趋跌，虽然月底效应令各家金融机构资金多缺不一，但整体仍相当充裕，在短票成交利率偏低的带动下，有大型证券商将公司债RP利率下调至0.75%，预料将引发同业陆续跟进。至于公债RP因利率本就偏低，仍持稳在既有区间。

大型券商调度人士指出，由于短票的发票量不足，令两周内到期的短票成交利率低至0.69%，并有部分低于此一水准。此迫使银行转向公司债RP找券，令可承做的标的也愈来愈少，因此无论到期与续做，利率一律调整至0.75%。

另一大型券商调度人士则称，原本公司债RP利率以做在0.77%为主，近日以下调至0.76-0.77%，预估再过一、两天，也会跟进前述业者的动作，将RP利率进一步调低至0.75%。

证券商的公债10天期附买回利率主要成交区间持稳在0.67-0.68%，同上日；一个月期公司债RP利率主要交投区间则在0.76-0.77%，部分低至0.75%，上日则在0.76-0.78%。

大型票券商的短天期公债附买回利率成交区间在0.60-0.61%；一个月公司债RP利率交投区间则在0.68-0.70%，与上日同。