台湾债市：公司债RP利率稳中趋跌，受短票成交利率走低带动

中国企业：建银投资将继续收购海外龙头企业，助推国内技术进步
路透上海4月11日 - 中国主权财富管理企业中国投资公司旗下中国建银投资有限公司高层周二表示，未来将继续收购海外龙头企业，将先进关键技术引入中国，重塑相关产业链，助推国内企业的技术进步和技术发展。
路透台北4月30日 - 台湾公司债附买回(RP)成交利率周二稳中趋跌，虽然月底效应令各家金融机构资金多缺不一，但整体仍相当充裕，在短票成交利率偏低的带动下，有大型证券商将公司债RP利率下调至0.75%，预料将引发同业陆续跟进。至于公债RP因利率本就偏低，仍持稳在既有区间。
大型券商调度人士指出，由于短票的发票量不足，令两周内到期的短票成交利率低至0.69%，并有部分低于此一水准。此迫使银行转向公司债RP找券，令可承做的标的也愈来愈少，因此无论到期与续做，利率一律调整至0.75%。
另一大型券商调度人士则称，原本公司债RP利率以做在0.77%为主，近日以下调至0.76-0.77%，预估再过一、两天，也会跟进前述业者的动作，将RP利率进一步调低至0.75%。
证券商的公债10天期附买回利率主要成交区间持稳在0.67-0.68%，同上日；一个月期公司债RP利率主要交投区间则在0.76-0.77%，部分低至0.75%，上日则在0.76-0.78%。
大型票券商的短天期公债附买回利率成交区间在0.60-0.61%；一个月公司债RP利率交投区间则在0.68-0.70%，与上日同。
今日紧缩因子有阳信银行15亿台币金融债交割、周五有台电37亿台币公司债交割。(完) (记者 董永年; 审校 杨淑祯)
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路透上海4月11日 - 中国内蒙古霍林河煤业集团周二公告称，因企业融资未能及时完成的客观原因存在，其发行的债券“11霍煤债01”、“11霍煤债02”原定于2017年4月12日的本金分期兑付，将延期至2018年4月12日进行。
(内文“金融”栏目下港交所计划“7月初”推出黄金合约有误，应为“6月或7月”) 以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：