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亚洲 | 2013年 4月 30日 星期二 11:52 BJT

东京汇市：美元在两周低点附近徘徊，低通胀料改变美联储策略

纽约        当日       今年来      2012年
                                  最新报价    上收市价     涨跌%       涨跌%       收市价
                                                                                      
 欧元/美元                           1.3089      1.3097       -0.06       -0.80      1.3194
 美元/日圆                            97.91       97.75       +0.16      +12.88       86.74
 欧元/日圆                           128.15      128.02       +0.10      +11.96      114.46
 美元/瑞郎                           0.9377      0.9361       +0.17       +2.42      0.9155
 英镑/美元                           1.5480      1.5499       -0.12       -4.74      1.6251
 美元/加元                           1.0119      1.0108       +0.11       +2.00      0.9921
 澳元/美元                           1.0341      1.0348       -0.07       -0.50      1.0393
 新西兰元/美元                       0.8550      0.8563       -0.15       +3.22      0.8283
 澳元/日圆                          101.250     101.130       +0.12      +12.34      90.130
 新西兰元/日圆                       83.710      83.700       +0.01      -40.56     140.820
 英镑/日圆                           151.56      151.50       +0.04       +7.63      140.82
 澳元/新西兰元                       1.2085      1.2070       +0.12       -3.63      1.2540
                                                                                           
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计
 算。
 (完)
      
          
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 (编译 李春喜/石冠兰/许娜/王翔琼; 审校 艾茂林/王丽鑫/蔡美珍/隋芬)
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