企业并购：英特尔执行长表态支持软银收购Sprint

路透4月29日 - 英特尔首席执行官(CEO)欧德宁(Paul Otellini)在一封致美国联邦通讯委员会(FCC)的信件中表示，相比Dish Network 方面的收购要约，他更支持软银 对Sprint Nextel 的报价。

Sprint Nextel正在考虑来自Dish的255亿美元收购报价，但该公司亦表示有可能在7月1日前同软银达成201亿美元规模的协议。

在路透获悉的这份信函中，欧德宁称其正在亚洲旅行，期间同软银社长孙正义进行了会面。孙正义打造具竞争力的第三条高速国内网络的理念“非常具有吸引力”。

“无线领域需要这种竞争，这是目前美国电话电报公司 /Verizon 的模式所无法带给消费者的。”欧德宁说。

欧德宁未进一步透露偏好软银竞购方案的原因。

“软银是一家商业合作伙伴，这是欧德宁到访的原因。他给FCC的电子邮件反映了我们的观点，也就是向市场上增加第三家竞争方，将对消费者有利。软银在搅局市场的方面名声在外，这也能带来好处。”英特尔的一位发言人对路透说。

Sprint周一表示，软银已经解除了一部分协议条款，因此Sprint可以从Dish寻得更多信息。

Sprint暂定6月12日举行股东特别会议，届时将针对软银提案展开投票。(完) (编译 洪曦; 审校 高琦)