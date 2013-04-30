企业并购：英特尔执行长表态支持软银收购Sprint

中国企业：建银投资将继续收购海外龙头企业，助推国内技术进步
路透上海4月11日 - 中国主权财富管理企业中国投资公司旗下中国建银投资有限公司高层周二表示，未来将继续收购海外龙头企业，将先进关键技术引入中国，重塑相关产业链，助推国内企业的技术进步和技术发展。
路透4月29日 - 英特尔首席执行官(CEO)欧德宁(Paul Otellini)在一封致美国联邦通讯委员会(FCC)的信件中表示，相比Dish Network 方面的收购要约，他更支持软银 对Sprint Nextel 的报价。
Sprint Nextel正在考虑来自Dish的255亿美元收购报价，但该公司亦表示有可能在7月1日前同软银达成201亿美元规模的协议。
在路透获悉的这份信函中，欧德宁称其正在亚洲旅行，期间同软银社长孙正义进行了会面。孙正义打造具竞争力的第三条高速国内网络的理念“非常具有吸引力”。
“无线领域需要这种竞争，这是目前美国电话电报公司 /Verizon 的模式所无法带给消费者的。”欧德宁说。
欧德宁未进一步透露偏好软银竞购方案的原因。
“软银是一家商业合作伙伴，这是欧德宁到访的原因。他给FCC的电子邮件反映了我们的观点，也就是向市场上增加第三家竞争方，将对消费者有利。软银在搅局市场的方面名声在外，这也能带来好处。”英特尔的一位发言人对路透说。
Sprint周一表示，软银已经解除了一部分协议条款，因此Sprint可以从Dish寻得更多信息。
Sprint暂定6月12日举行股东特别会议，届时将针对软银提案展开投票。(完) (编译 洪曦; 审校 高琦)
路透上海4月11日 - 中国主权财富管理企业中国投资公司旗下中国建银投资有限公司高层周二表示，未来将继续收购海外龙头企业，将先进关键技术引入中国，重塑相关产业链，助推国内企业的技术进步和技术发展。
路透上海4月11日 - 中国内蒙古霍林河煤业集团周二公告称，因企业融资未能及时完成的客观原因存在，其发行的债券“11霍煤债01”、“11霍煤债02”原定于2017年4月12日的本金分期兑付，将延期至2018年4月12日进行。
(内文“金融”栏目下港交所计划“7月初”推出黄金合约有误，应为“6月或7月”) 以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：