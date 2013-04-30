服务快讯!!台湾期货交易所-新增台湾期货交易所国际证券编码(ISIN)资讯****

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为提供客户快速查询各式证券资讯，自2013年05月02日起，汤森路透将新增台湾期货交易所国际证券编码(ISIN)资讯。

新增期货及选择权资讯内容及使用栏位请参酌下列说明：

栏位名称（号码） OFFC_CODE2(1056)

新增资讯 国际证券编码(ISIN)

详细路透代码一览表请参阅DN069303。

同时，DatScope Equity産品将会增加国际证券编码(ISIN)资讯：

期货商品相应DataScope产品代码为5225。

选择权商品相应DataScope产品代码为7137。

快速撷取期交所相关即时资讯，您可透过汤森路透公司终端机(Eikon/3000Xtra)键入下列代码后按下 ENTER 键即可：

页码／代码 主要内容

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台湾期货交易所市场概略

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