台湾货币市场：提存期底短率续处低位，拆出需求不振令银行涌进短票

* 短率续处低位

* 提存期底市场资金偏滥

* 银行积极消化积数

* 短票供不应求

记者 詹静宜

路透台北4月30日 - 台湾银行间短率周二仍续处低位。距离本次提存期底只剩两个交易日，整体市场资金仍偏滥，银行间积极消化积数，然市场拆出需求不振，银行间资金涌入短票市场，令票源供不应求，料本周短率将持稳在既有低位区间。

银行资金调度人士指出，这次整个提存期都大致维持正数，原本银行间期初采负数操作，但是都做不成负数，最主要是钱太滥，很难负数操作，这次月底资金情势不像月底，根本没有月底的感觉。

“现在钱很滥，好像过年的Feel(感觉)!”一位本地银行资金调度人士说。

市场人士也指出，4月市场资金情势比3月更滥，5月迈入报税旺季，可望舒缓市场资金过剩的情况，但不致于造成资金紧缩，对短率影响不大。

本地时间11:35时，台湾金融市场动态：

**台币兑美元中午收升1.32角报29.474。因美元全线下跌，且外资持续汇入与月底出口商抛汇等的带动。惟进口商也逢低买进美元，再加上央行的小幅干预，令台币升值幅度未再进一步扩大。

**台股 午间上涨0.80%，报8,094.31点；成交量 报582.05亿台币。

**银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.388%，上日收报0.385%。今日区间暂在0.370-0.388%，上日在0.295-0.400%；一周拆款利率在0.390-0.43%，上日在0.35-0.43%。

**短票利率徘回既有区间**

在短票市场方面，大型票券商表示，近日发票量持平偏少，而银行需求却持续增加，目前市场票源供不应求，其中长天期中油、台电免保短票较受市场青睐，目前短票利率维持在既有区间不变。

票券商与银行承作两周内到期短票主要成交在0.69%，30天短票利率主要成交主要在0.70%，与上日相似。法人端30天短票利率约在0.70-0.71%，均与上日相同。

今日央行存单到期1,151.00亿台币，发行金额待稍晚央行公布。

台湾金融市场周三因劳动节休市一天，本周余日央行存单到期金额分别为周四2,701.1亿及周五107亿。周二并有一期国库券到期，金额300亿；周四则有一期国库券发行，金额150亿。

拆款中心资料 显示，修正后周一超额准备为654亿台币；累计超额准备为5,415亿台币，加计前期1%的超额准备为5,930亿台币。

**公司债RP利率稳中趋跌**

公司债附买回(RP)成交利率周二稳中趋跌，虽然月底效应令各家金融机构资金多缺不一，但整体仍相当充裕，在短票成交利率偏低的带动下，有大型证券商将公司债RP利率下调至0.75%，预料将引发同业陆续跟进。至于公债RP因利率本就偏低，仍持稳在既有区间。

大型券商调度人士指出，由于短票的发票量不足，令两周内到期的短票成交利率低至0.69%，并有部分低于此一水准。此迫使银行转向公司债RP找券，令可承做的标的也愈来愈少，因此无论到期与续做，利率一律调整至0.75%。

另一大型券商调度人士则称，原本公司债RP利率以做在0.77%为主，近日已下调至0.76-0.77%，预估再过一、两天，也会跟进前述业者的动作，将RP利率进一步调低至0.75%。

证券商的公债10天期附买回利率主要成交区间持稳在0.67-0.68%，同上日；一个月期公司债RP利率主要交投区间则在0.76-0.77%，部分低至0.75%，上日则在0.76-0.78%。

大型票券商的短天期公债附买回利率成交区间在0.60-0.61%；一个月公司债RP利率交投区间则在0.68-0.70%，与上日同。