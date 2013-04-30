台湾货币市场：提存期底短率续处低位，拆出需求不振令银行涌进短票

中国企业：建银投资将继续收购海外龙头企业，助推国内技术进步
路透上海4月11日 - 中国主权财富管理企业中国投资公司旗下中国建银投资有限公司高层周二表示，未来将继续收购海外龙头企业，将先进关键技术引入中国，重塑相关产业链，助推国内企业的技术进步和技术发展。
* 短率续处低位
* 提存期底市场资金偏滥
* 银行积极消化积数
* 短票供不应求
记者 詹静宜
路透台北4月30日 - 台湾银行间短率周二仍续处低位。距离本次提存期底只剩两个交易日，整体市场资金仍偏滥，银行间积极消化积数，然市场拆出需求不振，银行间资金涌入短票市场，令票源供不应求，料本周短率将持稳在既有低位区间。
银行资金调度人士指出，这次整个提存期都大致维持正数，原本银行间期初采负数操作，但是都做不成负数，最主要是钱太滥，很难负数操作，这次月底资金情势不像月底，根本没有月底的感觉。
“现在钱很滥，好像过年的Feel(感觉)!”一位本地银行资金调度人士说。
市场人士也指出，4月市场资金情势比3月更滥，5月迈入报税旺季，可望舒缓市场资金过剩的情况，但不致于造成资金紧缩，对短率影响不大。
本地时间11:35时，台湾金融市场动态：
**台币兑美元中午收升1.32角报29.474。因美元全线下跌，且外资持续汇入与月底出口商抛汇等的带动。惟进口商也逢低买进美元，再加上央行的小幅干预，令台币升值幅度未再进一步扩大。
**台股 午间上涨0.80%，报8,094.31点；成交量 报582.05亿台币。
**银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.388%，上日收报0.385%。今日区间暂在0.370-0.388%，上日在0.295-0.400%；一周拆款利率在0.390-0.43%，上日在0.35-0.43%。
**短票利率徘回既有区间**
在短票市场方面，大型票券商表示，近日发票量持平偏少，而银行需求却持续增加，目前市场票源供不应求，其中长天期中油、台电免保短票较受市场青睐，目前短票利率维持在既有区间不变。
票券商与银行承作两周内到期短票主要成交在0.69%，30天短票利率主要成交主要在0.70%，与上日相似。法人端30天短票利率约在0.70-0.71%，均与上日相同。
今日央行存单到期1,151.00亿台币，发行金额待稍晚央行公布。
台湾金融市场周三因劳动节休市一天，本周余日央行存单到期金额分别为周四2,701.1亿及周五107亿。周二并有一期国库券到期，金额300亿；周四则有一期国库券发行，金额150亿。
拆款中心资料 显示，修正后周一超额准备为654亿台币；累计超额准备为5,415亿台币，加计前期1%的超额准备为5,930亿台币。
**公司债RP利率稳中趋跌**
公司债附买回(RP)成交利率周二稳中趋跌，虽然月底效应令各家金融机构资金多缺不一，但整体仍相当充裕，在短票成交利率偏低的带动下，有大型证券商将公司债RP利率下调至0.75%，预料将引发同业陆续跟进。至于公债RP因利率本就偏低，仍持稳在既有区间。
大型券商调度人士指出，由于短票的发票量不足，令两周内到期的短票成交利率低至0.69%，并有部分低于此一水准。此迫使银行转向公司债RP找券，令可承做的标的也愈来愈少，因此无论到期与续做，利率一律调整至0.75%。
另一大型券商调度人士则称，原本公司债RP利率以做在0.77%为主，近日已下调至0.76-0.77%，预估再过一、两天，也会跟进前述业者的动作，将RP利率进一步调低至0.75%。
证券商的公债10天期附买回利率主要成交区间持稳在0.67-0.68%，同上日；一个月期公司债RP利率主要交投区间则在0.76-0.77%，部分低至0.75%，上日则在0.76-0.78%。
大型票券商的短天期公债附买回利率成交区间在0.60-0.61%；一个月公司债RP利率交投区间则在0.68-0.70%，与上日同。
今日紧缩因子有阳信银行15亿台币金融债交割、周五有台电37亿台币公司债交割。(完) (集体采写记者 董永年; 审校 屈桂娟)
路透上海4月11日 - 中国主权财富管理企业中国投资公司旗下中国建银投资有限公司高层周二表示，未来将继续收购海外龙头企业，将先进关键技术引入中国，重塑相关产业链，助推国内企业的技术进步和技术发展。
路透上海4月11日 - 中国内蒙古霍林河煤业集团周二公告称，因企业融资未能及时完成的客观原因存在，其发行的债券“11霍煤债01”、“11霍煤债02”原定于2017年4月12日的本金分期兑付，将延期至2018年4月12日进行。
(内文“金融”栏目下港交所计划“7月初”推出黄金合约有误，应为“6月或7月”) 以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：