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亚洲 | 2013年 5月 15日 星期三 09:00 BJT

台股业绩：鸿海第一季净利163.5亿台币，逊于预期

路透台北5月15日 - 全球最大消费电子产品代工商--鸿海精密 周二晚间公布，2013年第一季净利163.5亿台币，低于市场预估。

根据路透I/B/E/S共13位分析师的预估，鸿海首季的净利在187.6亿台币。

鸿海2012年的首季净利则是149.2亿台币，2012年第四季的获利则是369.7亿台币。鸿海并于今年1月起实施新的会计准则。(完)

参看相关细节,请见鸿海网站,网址为(www.foxconn.com)

参看鸿海相关新闻,请点选2317.TW-CMN (记者 詹颖頣；撰写 高洁如; 审校 林高丽)
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