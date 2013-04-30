《全球市场》亚洲股市上扬，受主要央行采取刺激举措的憧憬支撑

**关注美联储和欧洲央行**

欧元兑美元 微跌0.1%至1.3091美元，走势受欧洲央行很快会在本周降息的预期限制，但围绕意大利政局不稳定的担忧缓解提供支撑。

意大利组建新内阁结束了两个月的政治真空期，推动意大利债券标售时的五年期和10年期举债成本降至2010年10月以来的最低位，并在周一提振欧洲股市。

意大利新总理莱塔承诺将敦促欧盟改变一味注重撙节的政策，并寻求实现经济成长。

美国方面，标普500指数 周一收在纪录高点，因投资者看到近期的一系列数据喜忧参半且通胀疲弱，美联储鲜有理由在周三结束的会议上调整超宽松立场。

美国消费者支出3月意外上升，因天气寒冷暂时刺激了能源需求，但个人消费支出(PCE)物价指数自11月以来首次出现环比下降，凸显经济疲弱。

美国楼市数据持续改善，周一公布的一份民间部门报告显示，3月成屋待完成销售指数较前月上升1.5%，至2010年4月以来最高。

伦铜 持稳于每吨7,153美元左右，但料将录得六个月来的最大月度跌幅，因全球成长前景恶化，促使投资者削减大宗商品曝险，但央行放宽政策的预期令跌势受限。