《全球市场》亚洲股市上扬，受主要央行采取刺激举措的憧憬支撑

中国企业：建银投资将继续收购海外龙头企业，助推国内技术进步
路透上海4月11日 - 中国主权财富管理企业中国投资公司旗下中国建银投资有限公司高层周二表示，未来将继续收购海外龙头企业，将先进关键技术引入中国，重塑相关产业链，助推国内企业的技术进步和技术发展。
**关注美联储和欧洲央行**
欧元兑美元 微跌0.1%至1.3091美元，走势受欧洲央行很快会在本周降息的预期限制，但围绕意大利政局不稳定的担忧缓解提供支撑。
意大利组建新内阁结束了两个月的政治真空期，推动意大利债券标售时的五年期和10年期举债成本降至2010年10月以来的最低位，并在周一提振欧洲股市。
意大利新总理莱塔承诺将敦促欧盟改变一味注重撙节的政策，并寻求实现经济成长。
美国方面，标普500指数 周一收在纪录高点，因投资者看到近期的一系列数据喜忧参半且通胀疲弱，美联储鲜有理由在周三结束的会议上调整超宽松立场。
美国消费者支出3月意外上升，因天气寒冷暂时刺激了能源需求，但个人消费支出(PCE)物价指数自11月以来首次出现环比下降，凸显经济疲弱。
美国楼市数据持续改善，周一公布的一份民间部门报告显示，3月成屋待完成销售指数较前月上升1.5%，至2010年4月以来最高。
伦铜 持稳于每吨7,153美元左右，但料将录得六个月来的最大月度跌幅，因全球成长前景恶化，促使投资者削减大宗商品曝险，但央行放宽政策的预期令跌势受限。
美国原油期货 下跌0.2%，报每桶94.37美元；布兰特原油期货 亦下滑0.2%，至103.64美元。 (完) (编译 王翔琼; 审校 张涛)
路透上海4月11日 - 中国主权财富管理企业中国投资公司旗下中国建银投资有限公司高层周二表示，未来将继续收购海外龙头企业，将先进关键技术引入中国，重塑相关产业链，助推国内企业的技术进步和技术发展。
路透上海4月11日 - 中国内蒙古霍林河煤业集团周二公告称，因企业融资未能及时完成的客观原因存在，其发行的债券“11霍煤债01”、“11霍煤债02”原定于2017年4月12日的本金分期兑付，将延期至2018年4月12日进行。
(内文“金融”栏目下港交所计划“7月初”推出黄金合约有误，应为“6月或7月”) 以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：