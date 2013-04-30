全球贵金属：美国黄金库存大幅减少，显示实体黄金需求升高

路透纽约4月29日 - 芝加哥商业交易所(CME) 纽约COMEX仓库的实体黄金库存大幅下滑至近五年低点，进一步显示金价大跌引发了需求狂潮。

美国黄金库存自2月以来已下滑近30%，交易商转为向亚洲市场抛售，亚洲的价格和需求均较纽约高。

但在金价前一周大跌逾7%，创下2005年以来最大单周跌幅后，库存外流的速度也随之加快。

分析师表示，这显示出先前受到抑制的金币和金条需求，尤其是来自中国和印度的需求。交易商称，投资人似乎也倾向持有实体黄金，而非期货。

“部分投资人觉得持有实体黄金较为安心，”Delaware Depository的董事总经理Jonathan Potts称。该公司为CME认可的白银仓库，并为投资人储存黄金和其他贵金属。