全球贵金属：美国黄金库存大幅减少，显示实体黄金需求升高

香港金融：证监会称可能无法单凭风险披露评核“一带一路”项目上市申请
证监会今天发出声明，当中载列证监会于审核基建工程项目公司拟在香港上市的申请时将予考虑的因素，有关因素是为了处理潜在的国家和相关风险而设，目的是维持市场的整体质素，同时为基建工程项目公司提供实现上市的途径。
路透纽约4月29日 - 芝加哥商业交易所(CME) 纽约COMEX仓库的实体黄金库存大幅下滑至近五年低点，进一步显示金价大跌引发了需求狂潮。
美国黄金库存自2月以来已下滑近30%，交易商转为向亚洲市场抛售，亚洲的价格和需求均较纽约高。
但在金价前一周大跌逾7%，创下2005年以来最大单周跌幅后，库存外流的速度也随之加快。
分析师表示，这显示出先前受到抑制的金币和金条需求，尤其是来自中国和印度的需求。交易商称，投资人似乎也倾向持有实体黄金，而非期货。
“部分投资人觉得持有实体黄金较为安心，”Delaware Depository的董事总经理Jonathan Potts称。该公司为CME认可的白银仓库，并为投资人储存黄金和其他贵金属。
CME数据显示，COMEX仓库储存的整体黄金库存在周五时较2月中的年内高点减少近30%，至约800万盎司，为2008年7月以来最低水准。2月中高点为近1,100万盎司。(完) (编译 王冠中; 审校 于春红)
证监会今天发出声明，当中载列证监会于审核基建工程项目公司拟在香港上市的申请时将予考虑的因素，有关因素是为了处理潜在的国家和相关风险而设，目的是维持市场的整体质素，同时为基建工程项目公司提供实现上市的途径。
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
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