《Campbell专栏》年底前布兰特和WTI达到平价水准的可能性渺茫

**库存下滑2,500万桶**

因此自5月起，将原油送离库欣、或分流至库欣以外集散地的输油管容量约为每日40万桶，夏末有可能扩增至46万桶甚至是55万桶，进入冬季以后容量恐怕还会继续增加。

输油管容量增加幅度，已经多到足以抵销库欣附近的石油产出上升及库存增幅；去年区域炼油厂虽然产能利用率已拉到高档，但库欣库存仍增加。

起码来说，假设与库欣连结的炼油厂产能利用率和2012年夏季相仿，则今夏库欣库存平均提取数量将在每日20万桶。

这意味着8月底前库欣库存的提取量在2,500万桶左右，足以将当地的库存量降至当前的一半。

光这件事来看是足以带动WTI原油上涨，但是还没办法将之拉到与布兰特原油等价。不过第四季将发生的重大事件将会让库欣原油提取量再增400万桶。

TransCanada 周五表示，Keystone XL输油管库欣至墨西哥湾的部分仍按计画进行，料在12月之前完成，此段输油管的每日运量达40万桶。

这个直径36英寸的全新输油管最少得要有约400万桶的运营库存，也就是填满输油管的库存(linefill)，才能够开始运作。因此从10月中旬开始，库欣原油的提取量可能每日额外增加10万桶，这将是WTI原油的秋季意外因素。

而这是否能够成为带动WTI与布兰特原油等价的因素？在极端的状况下，若库欣库存的提取数量超乎预期，则这个集散地的原油价格上升的程度，必须足以阻挡原油通过Seaway油管向南流、或足以吸引原油从Permian盆地北流至库欣、而非向南流至休士顿。

**铁路运输**

这样的状况发生的机率显然不大。这得靠炼油业者大力产出、且没有严重的产出中断才行，还有这得假设墨西哥湾原油价格仍有溢价空间，使得原油仍将强劲地从库欣流向墨西哥湾。

表面上来看，这两个假设都不是没有根据。截至目前为止，墨西哥湾原油价格一直持坚，走Seaway运抵的内陆原油、以及走铁道从北达科他运抵的原油数量增加。此外，炼油利润往往是在夏季达到最高水准，意味着提取原油的力量将相当强劲。

但上述情境也包含着其他市场毫无反应的假设。虽然倒算净价格(netback)显示，北达科他生产商目前将原油往库欣送的意愿不大，但若WTI价格大涨，可能将恢复库欣吸引走铁路运输的北达科他原油的竞争力。

类似的是，若WTI价格走势强劲，则目前利用率偏低、收费低廉的Capline等墨西哥湾主要输油管也将不利于从库欣将原油北送。

但在同一理由下，一旦连接库欣的TransCanada输油管开始运作，库欣原油南送的输油管运能将会大量过剩。看来Seaway和Keystone XL墨西哥湾段的运能不太可能满载；在正常情形下，两大油管的名义运送能力约为每日80万桶。

需谨记在心的是，多数运能已被长期无条件支付(take-or-pay)协议锁定，Seaway这类协议的比例可能多达90%，而Keystone XL油管的此类协议比例稍低。

这意味着运输业者无论是否使用预留的输油容量，都得要付钱。换句话说，运输业者最高限度利用合约运能的动机强烈，因为不这么做将会带来经济的不利益。

这些无条件支付协议可能将成为明年以前布兰特原油-WTI原油价差的关键因素。在2014年中Enbridge日运60万桶的Flanagan South油管完工之前，库欣可能会面临供给短缺的问题。事况将会变得越来越有趣。(完)

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