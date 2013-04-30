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货币新闻 | 2013年 4月 30日 星期二 12:37 BJT

新加坡经济：今年余下时间平均通胀率或降至三年来最低--金管局

新加坡去年通胀率为4.6%，低于2011年的5.2%，但远高于此前几年约2%的平均水平。3月消费者物价指数(CPI)较上年同期上涨3.5%，为逾两年来最低。通胀率低于3%还是在2010年6月之前。

金管局预测，今年的薪资增幅有可能达到3%左右，高于去年的2.3%，因政府采取措施限制雇佣海外低薪员工，令就业市场继续吃紧。

金管局称，今年全年总体失业率料保持在当前的低水准。周二稍早公布的数据显示，新加坡第一季失业率为1.9%，较上年第四季的1.8%略有上升。

金管局对今年制造业复苏抱有信心，重申2013年可以期待1-3%的成长率，尽管3月工业生产数据疲弱导致一些经济学家调降对该国的成长预期。(完)

(编译 郑茵/李春喜/洪曦 审校 徐文焰/张荻)
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