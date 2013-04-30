新加坡经济：今年余下时间平均通胀率或降至三年来最低--金管局

香港金融：证监会称可能无法单凭风险披露评核“一带一路”项目上市申请
证监会今天发出声明，当中载列证监会于审核基建工程项目公司拟在香港上市的申请时将予考虑的因素，有关因素是为了处理潜在的国家和相关风险而设，目的是维持市场的整体质素，同时为基建工程项目公司提供实现上市的途径。
新加坡去年通胀率为4.6%，低于2011年的5.2%，但远高于此前几年约2%的平均水平。3月消费者物价指数(CPI)较上年同期上涨3.5%，为逾两年来最低。通胀率低于3%还是在2010年6月之前。
金管局预测，今年的薪资增幅有可能达到3%左右，高于去年的2.3%，因政府采取措施限制雇佣海外低薪员工，令就业市场继续吃紧。
金管局称，今年全年总体失业率料保持在当前的低水准。周二稍早公布的数据显示，新加坡第一季失业率为1.9%，较上年第四季的1.8%略有上升。
金管局对今年制造业复苏抱有信心，重申2013年可以期待1-3%的成长率，尽管3月工业生产数据疲弱导致一些经济学家调降对该国的成长预期。(完)
(编译 郑茵/李春喜/洪曦 审校 徐文焰/张荻)
证监会今天发出声明，当中载列证监会于审核基建工程项目公司拟在香港上市的申请时将予考虑的因素，有关因素是为了处理潜在的国家和相关风险而设，目的是维持市场的整体质素，同时为基建工程项目公司提供实现上市的途径。
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
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