重发-《综述》台湾首季经济复苏步履蹒跚,央行料延后升息及采弱汇率提振出口

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* 首季经济成长逊于预期仅1.54%

* 分析师将推迟央行升息时点

* 央行双率中先以偏弱的汇价为先

* 悲观数据中民间投资是希望

记者/高洁如

路透台北4月30日 - 台湾第一季经济成长率普遍跌破市场眼镜。原本景气顺行于复苏轨道之上，因欧盟及中国景气不佳遭遇波折。上半年这种无感的复苏恐将持续下去，这将令央行推迟升息时点，但尚不致于祭出降息措施，并有可能采偏弱的汇率提振出口。

路透4月中旬的调查显示，第二季开始有分析师认为台湾央行将开启升息循环。更有高达逾半数以上的分析师认为，台湾央行在今年第四季将升息半码(12.5个百分点)至2.0%。

首季的经济成长不如预期，势将央行升息时点向后拖延，市场也预估，央行料将以偏弱的汇率来因应出口的疲软。

〞我们暂时保持原本预估央行12月升息的预估。现在的风险是往后推迟的概率比之前都要来得高。〞 星展银行分析师马铁英说。

她也表示，第一季因日圆大贬，韩元及台币走势的确受其影响而偏弱。最近看来，台币汇率虽有走升，但是预料只是修正首季的较大走贬态势。

〞央行可能并不想台币回到升值的轨道上，对热钱还是会持一个谨慎的态度。〞马铁英说。

凯基投顾分析师蔡耀德也表示，由于首季的经济成长差于预期，估计市场将下修经济成长率的预期，第三季之前很难看到强劲的复苏。不过他也认为，央行不致降息。

〞因为降息并非有效提振需求的方式，且此时并没有通膨的压力，央行可能改采台币贬值来因应。 〞蔡耀德说。

台湾央行第一季将重贴现率维持在1.875%不变，已是连续第七季的维持利率不变。 汇率方面，今年以来至至上日为止，日圆兑美元 贬值最大、贬幅高达11.3%，韩元 以跌3.26%居次，台币兑美元则是下跌1.59%居第三。

台湾官方周二公布第一季经济成长率年增1.54%，远低于预估值的成长3.0%；而第一季经济成长率经季调对上季折算年率的经济成长率(SAAR)为负3.21%，创2011年第四季以来的低位。当时是负4.58%。

金融市场则显得处之泰然.台币兑美元 早盘升破29.5价位;债市殖利率曲线平坦化，长券端的跌幅明显；台股 收高0.8%，至逾13个月收盘高位。

欲浏览台湾各季经济成长率走势请点选 link.reuters.com/zug77t

欲浏览台湾各季经济成长和外销订单表现请点选 link.reuters.com/waq55s

**悲观中隐藏好消息**

然而尽管以SAAR的数字来看呈现负数，但台湾主计总处专门委员梅家瑗认为，此时就断定是景气反转向下尚言之过早，还待更多数据的补充。

〞到底是一个转折点还是复苏的路上的波折，实在还需要长一点的时间观察...总之就目前的经济情况就如之前江(宜桦)院长说的--'闷'〞梅家瑗在记者会上说。

主计总处的数据显示，出口成长不如进口，令首季海外净需求对经济成长呈现负贡献0.26个百分点。

数据显示，今年第一季海外需求对经济成长呈负贡献为近四年以来首见。2009第二季当时海外净需求负1.3个百分点，而一般平均的贡献度在3-4百分点之间。

然而，瑞银经济学家刘醒威却认为，首若细看首季的GDP数字，其实细节看来并不太差，出口增长虽不如预期，但也没有太糟，主要是进口成长较快。

〞民间投资的成长强于预期，这不是差的结果。〞刘醒威说。也因此她目前维持台湾今年经济成长4.0%的预估，仍认为第二季央行可能升息半码。( )

马铁英的看法也相似。她表示，进口成长比出口强劲隐含着民间投资回温的讯息。她认为，第一季经济成长比预期差的部分原因可能是暂时的影响。第二季的经济成长率可能会因去年同期基期较低而出现技术性的反弹。

〞实质的复苏应该是下半年的故事了，〞她说。

首季资本形成方面，台湾主计总处新闻稿表示，受惠具技术优势的半导体大厂持续扩充高阶制程、扩大资本支出带动，此外飞机和铁路机车等大宗运具投资增加，首季台币计价资本设备进口升14.01%，首季的资本形成成长10.64%，较2月间预估增5.01个百分点。

**提振投资或有可为**

台湾综合经济研究院院长吴再益表示，首季的经济成长很差，相较各方本来在3%以上的预估，几乎是腰斩了。这其中最大的原因还是全球经济没有明显复苏，欧美复苏疲软，虽然成长中心在亚洲，但要只靠亚洲恐怕也不可能。

吴再益说，政府目前应致力于强化投资的环境，最近政府在吸引台商回台投资，也稍稍可以看到一些成效。

〞过去几年民间投资一直很差，只要能保有民间投资的增长还有兼顾出口,里里外外都能兼顾的话，今年的GDP还能够成长3%以上。〞吴再益说。

而他也认为，今年物价上没有通膨的隐忧，日圆贬值情况也带动韩元汇率明显趋贬，台湾央行也可适度操作汇率回贬，提升出口的竞争力。

台湾经济研究院孙明德主任则表示，虽然第一季经济表现不如预期，但第二季电子大厂展望乐观，虽然电子厂常是〞五穷六绝〞，但仍可密切观察第二季电子大厂的订单递延效果是否发酵。

他也表示，台湾出口表现不如预期，主要还是全球景气不佳，政府很难对提振短期的出口有所着力，对长期产业发展可以用心，倒也不是政府没有做，只不过以过去历史来看，这些努力成效并不佳。

孙明德认为，尤其是近年政府财政困窘，在政策上能着力的点并不多。目前政府最好的动作反而是应尽力提高政府效能，减少不必要的行政程序，以减少厂商投资的成本。

台湾经济部近期大力推动台商回台投资方案。经济部工业局先前表示，已召开12次台商回台投资案件跨部会联合审查会议，共受理31件投资案，预计投资总金额约1770亿元，可增加本劳就业人数约2.7万人。(完)