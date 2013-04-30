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亚洲 | 2013年 4月 30日 星期二 12:59 BJT

《汇市简讯》美元兑韩元势必跌回1,100下方

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* 美元兑韩元在月底与假期前的清淡交投中，酝酿跌破1,100的走势，

* 韩国央行疑似进场干预，但未能阻止拉低韩元的资金流

* 韩股上涨1.2%表现强劲，迫使资产托管人抛出美元

* 稍早出炉的韩国工业生产数据十分疲软，但并未产生影响。(完) (编译 隋芬; 审校 高琦)
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