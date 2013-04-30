东京美债：公债价格微跌但波动不大，静候美联储会议及数据公布

中国企业：建银投资将继续收购海外龙头企业，助推国内技术进步
路透上海4月11日 - 中国主权财富管理企业中国投资公司旗下中国建银投资有限公司高层周二表示，未来将继续收购海外龙头企业，将先进关键技术引入中国，重塑相关产业链，助推国内企业的技术进步和技术发展。
美联储料将在本次会议上决定今年大多数时间内维持积极购债步伐不变，会后声明将于周三1800GMT公布。
目前美联储每月购买850亿美元较长期公债与抵押贷款支持债券(MBS)。
周五还将公布美国4月非农就业报告。路透调查显示，分析师预估中值为增加14.5万个就业岗位。3月数据逊于预估，仅增加8.8万个。
“本周会有很多大事，在此之前市场不可能有大变动。”野村证券固定收益分析师Tomoaki Shishido表示。
“周一物价数据没有显露通胀压力，所以市场会看美联储是不是会提到这点。”他表示。
10年期美国公债收益率 周二小涨至1.668%，但仍未远离一周前触及的四个月低点1.643%。周一美国尾盘报1.665%。
30年期公债收益率 小涨至2.876%，美国尾盘报2.869%。
美联储周二将购买42.5亿-52.5亿美元2017年到期的公债。
财政部周一宣布，周二将销售300亿美元四周期国库券，较上周少100亿美元，较多数人预期的低50亿美元。
财政部将于周三公布第二季再融资计划，投资者关注发行计划是否会因政府税收增多而下调。(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
美债每日展望 欧元区公债市场
美国现货公债 英国公债市场
伦敦美债 东京美债
日本公债市场 中国债市
台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]
美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 梁睿雪/程琳; 审校 李婷仪)
路透上海4月11日 - 中国主权财富管理企业中国投资公司旗下中国建银投资有限公司高层周二表示，未来将继续收购海外龙头企业，将先进关键技术引入中国，重塑相关产业链，助推国内企业的技术进步和技术发展。
路透上海4月11日 - 中国内蒙古霍林河煤业集团周二公告称，因企业融资未能及时完成的客观原因存在，其发行的债券“11霍煤债01”、“11霍煤债02”原定于2017年4月12日的本金分期兑付，将延期至2018年4月12日进行。
(内文“金融”栏目下港交所计划“7月初”推出黄金合约有误，应为“6月或7月”) 以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：