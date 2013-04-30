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亚洲 | 2013年 4月 30日 星期二 13:37 BJT

东京美债：公债价格微跌但波动不大，静候美联储会议及数据公布

美联储料将在本次会议上决定今年大多数时间内维持积极购债步伐不变，会后声明将于周三1800GMT公布。

目前美联储每月购买850亿美元较长期公债与抵押贷款支持债券(MBS)。

周五还将公布美国4月非农就业报告。路透调查显示，分析师预估中值为增加14.5万个就业岗位。3月数据逊于预估，仅增加8.8万个。

“本周会有很多大事，在此之前市场不可能有大变动。”野村证券固定收益分析师Tomoaki Shishido表示。

“周一物价数据没有显露通胀压力，所以市场会看美联储是不是会提到这点。”他表示。

10年期美国公债收益率 周二小涨至1.668%，但仍未远离一周前触及的四个月低点1.643%。周一美国尾盘报1.665%。

30年期公债收益率 小涨至2.876%，美国尾盘报2.869%。

美联储周二将购买42.5亿-52.5亿美元2017年到期的公债。

财政部周一宣布，周二将销售300亿美元四周期国库券，较上周少100亿美元，较多数人预期的低50亿美元。

财政部将于周三公布第二季再融资计划，投资者关注发行计划是否会因政府税收增多而下调。(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 梁睿雪/程琳; 审校 李婷仪)
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