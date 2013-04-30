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亚洲 | 2013年 4月 30日 星期二 13:44 BJT

东京汇市：美元回落，因美国通胀增速放缓料改变美联储想法

纽约      当日     今年来    2012年
                             最新报价  上收市价   涨跌%     涨跌%     收市价
                                                                         
 欧元/美元                     1.3115    1.3097     +0.14     -0.60    1.3194
 美元/日圆                      97.75     97.75     +0.00    +12.69     86.74
 欧元/日圆                     128.24    128.02     +0.17    +12.04    114.46
 美元/瑞郎                     0.9353    0.9361     -0.09     +2.16    0.9155
 英镑/美元                     1.5506    1.5499     +0.05     -4.58    1.6251
 美元/加元                     1.0108    1.0108     +0.00     +1.88    0.9921
 澳元/美元                     1.0367    1.0348     +0.18     -0.25    1.0393
 新西兰元/美                   0.8567    0.8563     +0.05     +3.43    0.8283
 元                                                                  
 澳元/日圆                    101.350   101.130     +0.22    +12.45    90.130
 新西兰元/日                   83.740    83.700     +0.05    -40.53   140.820
 圆                                                                  
 英镑/日圆                     151.60    151.50     +0.07     +7.66    140.82
 澳元/新西兰                   1.2097    1.2070     +0.22     -3.53    1.2540
 元                                                                  
                                                                             
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
 亦以此为基准计算。
 (完)
      
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 (编译 梁睿雪/艾茂林/王冠中/张明钧; 审校 程琳/李婷仪/艾茂林)
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