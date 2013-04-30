国际油市：布兰特原油守在104美元下方，料创去年5月以来最大单月跌幅

香港金融：证监会称可能无法单凭风险披露评核“一带一路”项目上市申请
证监会今天发出声明，当中载列证监会于审核基建工程项目公司拟在香港上市的申请时将予考虑的因素，有关因素是为了处理潜在的国家和相关风险而设，目的是维持市场的整体质素，同时为基建工程项目公司提供实现上市的途径。
“在经过震荡的一个月后，我们现在要观察美联储给出的线索，预计我们会见到刺激措施持续下去，”休士顿Oil Outlook and Opinions的总裁Carl Larry称。
“现在有需求，但不算多，经济要回到2007年之前的水准，得要先看到消费水准扩大且失业率下滑。”
美联储今日稍后展开两日政策会议，交易商将观察经济复苏疲弱和通胀放缓是否让联储不再谈论缩减买债规模，甚至更扩大买进。
在欧洲方面，对欧元区经济的信心在4月进一步下滑，强化了欧洲央行本周降息的理由。
“欧洲处境暗无天日，而其需求缺口太大，并非美国和亚洲可以填补的，”Larry称。“坦白说，我不认为短时间内情况会改善。”
交易商也将密切关注本周的中国数据，中国4月制造业活动料呈现12个月来的最快扩张速度。
“中国成长有所放缓，但我一直都说，7-8%的成长率比衰退看起来好太多了，”Larry称。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王冠中; 审校 艾茂林/程琳)
证监会今天发出声明，当中载列证监会于审核基建工程项目公司拟在香港上市的申请时将予考虑的因素，有关因素是为了处理潜在的国家和相关风险而设，目的是维持市场的整体质素，同时为基建工程项目公司提供实现上市的途径。
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
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