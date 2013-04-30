版本:
中国
货币新闻 | 2013年 4月 30日 星期二 13:50 BJT

台湾股市：收高63.92点创逾13个月收盘高位，宏达电跳涨

路透台北4月30日 - 台湾股市周二收高0.8%，至逾13个月收盘高位，智慧型手机制造商宏达电 领涨，投资人押注台湾出口导向经济最糟的时候已经过去，尽管初估数据显示2013年第一季经济仅较上年同期成长1.54%。

加权股价指数 收高63.92点，报8,093.66点，为2012年3月以来最高收位。

宏达电跳涨3.8%，带动电子类指数 上涨1.1%。

金融保险类指数 涨0.8%。

初步数据显示，大盘成交值 为971.88亿台币，上交易日为770.48亿。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐