台湾股市：收高63.92点创逾13个月收盘高位，宏达电跳涨

中国企业：乐视放弃以20亿美元收购美国Vizio，指称因监管因素
路透4月11日 - 中国乐视已经因监管问题放弃以20亿美元收购美国消费电子生产商Vizio，这对于资金捉襟见肘的乐视的扩张计划而言，又是一记挫败。
路透台北4月30日 - 台湾股市周二收高0.8%，至逾13个月收盘高位，智慧型手机制造商宏达电 领涨，投资人押注台湾出口导向经济最糟的时候已经过去，尽管初估数据显示2013年第一季经济仅较上年同期成长1.54%。
加权股价指数 收高63.92点，报8,093.66点，为2012年3月以来最高收位。
宏达电跳涨3.8%，带动电子类指数 上涨1.1%。
金融保险类指数 涨0.8%。
初步数据显示，大盘成交值 为971.88亿台币，上交易日为770.48亿。(完)
路透4月11日 - 中国乐视已经因监管问题放弃以20亿美元收购美国消费电子生产商Vizio，这对于资金捉襟见肘的乐视的扩张计划而言，又是一记挫败。
路透上海4月11日 - 中国主权财富管理企业中国投资公司旗下中国建银投资有限公司高层周二表示，未来将继续收购海外龙头企业，将先进关键技术引入中国，重塑相关产业链，助推国内企业的技术进步和技术发展。
路透上海4月11日 - 中国内蒙古霍林河煤业集团周二公告称，因企业融资未能及时完成的客观原因存在，其发行的债券“11霍煤债01”、“11霍煤债02”原定于2017年4月12日的本金分期兑付，将延期至2018年4月12日进行。