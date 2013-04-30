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货币新闻 | 2013年 4月 30日 星期二 14:26 BJT

全球金市：现货金跌至盘中低点，因ETF黄金持仓量降至2009年9月来最低

路透新加坡4月30日 - 现货金 周二下跌1%至盘中低点每盎司1,460.49美元，因球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 的黄金持仓量大降至2009年来最低。

ETF持金量下降凸显投资者在黄金大跌后对其缺乏信心。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 侯向明; 审校 艾茂林)
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