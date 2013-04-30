澳新汇市：新西兰元本月有望取得亮丽涨幅，受助于政策宽松讨论

支撑新西兰元的因素为相对有吸引力的公债收益率，以及今年稳定的货币前景，这在发达国家中属于少见。

相反地，澳元兑美元本月可能下滑0.5%，因澳洲央行可能进一步宽松政策。

澳元兑美元 勉力从1.0325美元涨至10日最高的1.0364，受惠于亚洲国家央行买进澳元以多元化其美元储备。

受到欧洲，甚至美国可能进一步放宽政策的揣测所激励，商品相关货币走扬。欧洲央行和美联储本周将举行政策会议。

路透调查显示，欧元区货币市场交易商对于欧洲央行是否将在周四政策会议上降息意见分歧，持两种意见的交易商数量各占一半，同时没有一位受访者认为降息将增加银行间拆放款数量。

“如果欧洲央行降息，对新西兰元应是利多，”Westpac资深分析师Imre Speizer说。

“市场会视其为全球有更多量化宽松举措，这意味着会有更多游资，更多资金投入像新西兰公债之类的市场。”

澳新货币兑日圆均走强。澳元兑日圆 报101.27，本月有望上涨3%。新西兰元兑日圆上涨，报83.76日圆，以4月跳涨6%的涨幅傲视群雄。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

汇市主要消息预告 汇市技术面解析

国际汇市报导 汇率路透调查

所有外汇新闻 指标利率一览

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

英镑报导 瑞郎报导

澳元报导 加元报导

人民币报导 台币报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价