版本:
中国
亚洲 | 2013年 4月 30日 星期二 14:17 BJT

韩国股市：收高1.2%至近四周高点，三星电子领涨

路透首尔4月30日 - 韩国股市周二升至近四周高点，受三星电子 涨势提振，在最新智慧型手机Galaxy S4推出后，预计该公司获利将升高。

综合股价指数 收高1.2%，报1,963.95点。三星电子升逾2%。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐