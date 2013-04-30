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亚洲 | 2013年 4月 30日 星期二 14:25 BJT

《汇市简讯》欧洲开盘：市况清淡的假期氛围

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* 澳元/美元报1.0365，上涨0.19%。欧元/美元报1.3110，上涨0.08%。美元/日圆报97.755，下跌0.03%。

* 日本数据虽不错，但是未能在清淡的亚洲盘中刺激美元/日圆走势。

* 美元/日圆因出口商卖盘压制，在98上方走势迟滞，97.50附近有买单齐聚

* 澳元/美元在突破1.0360之后有大量停止单，位于1.0400的阻力位备受关注

* 重要数据：西班牙GDP、欧元区通胀/失业数据、芝加哥PMI。(完)

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(编译 李婷仪 审校 张涛)
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