表格：德国4月经季节调整失业人数略增4,000人

中国企业：乐视放弃以20亿美元收购美国Vizio，指称因监管因素
路透4月11日 - 中国乐视已经因监管问题放弃以20亿美元收购美国消费电子生产商Vizio，这对于资金捉襟见肘的乐视的扩张计划而言，又是一记挫败。
路透柏林4月30日 - 德国联邦劳工局周二公布：
* 德国4月经季节调整的失业人口增加4千人，至293.8万人；4月经季节调整的失业率为6.9%
* 德国4月未经调整的失业人口降至302万人，3月为309.8万人
以下为详细表格
2013年4月 2013年3月 2012年4月
变动 (经调整) +4,000 +12,000 +20,000
人数 (经调整,百万) 2.938 2.934 2.880
失业率 (经调整,%) 6.9 6.9 6.8
变动 (未经调整) -77,541 -58,429 -64,632
人数 (未经调整，百万) 3.020 3.098 2.963
失业率 (未经调整) 7.1 7.3 7.0 (完)
(编译 李婷仪 审校 蔡美珍)
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路透上海4月11日 - 中国主权财富管理企业中国投资公司旗下中国建银投资有限公司高层周二表示，未来将继续收购海外龙头企业，将先进关键技术引入中国，重塑相关产业链，助推国内企业的技术进步和技术发展。
路透上海4月11日 - 中国内蒙古霍林河煤业集团周二公告称，因企业融资未能及时完成的客观原因存在，其发行的债券“11霍煤债01”、“11霍煤债02”原定于2017年4月12日的本金分期兑付，将延期至2018年4月12日进行。