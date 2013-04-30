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货币新闻 | 2013年 4月 30日 星期二 16:20 BJT

表格：德国4月经季节调整失业人数略增4,000人

路透柏林4月30日 - 德国联邦劳工局周二公布：

* 德国4月经季节调整的失业人口增加4千人，至293.8万人；4月经季节调整的失业率为6.9%

* 德国4月未经调整的失业人口降至302万人，3月为309.8万人

以下为详细表格

2013年4月 2013年3月 2012年4月

变动 (经调整) +4,000 +12,000 +20,000

人数 (经调整,百万) 2.938 2.934 2.880

失业率 (经调整,%) 6.9 6.9 6.8

变动 (未经调整) -77,541 -58,429 -64,632

人数 (未经调整，百万) 3.020 3.098 2.963

失业率 (未经调整) 7.1 7.3 7.0 (完)

(编译 李婷仪 审校 蔡美珍)
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